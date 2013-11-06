Молодой выпускник вуза Артур Вламинк получает в министерстве иностранных дел на набережной Орсе должность помощника министра. Теперь в его обязанности будет входить написание речей для выступлений министра на различных деловых встречах и мероприятиях. Проработав там некоторое время, он видит интриги и «подковёрную» борьбу между сотрудниками министерства за должности. И, если бы не такие сотрудники как Клод, который фактически не вылезает с работы вместе со своим котом, то работа представительного ведомства просто превратилась бы в хаос.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 53 минуты
Год выпуска2013
Премьера онлайн1 марта 2022
Премьера в мире6 ноября 2013
Дата выхода
17 апреля 2014
Бразилия
27 октября 2014
Германия
4 апреля 2014
Испания
27 апреля 2014
Португалия
6 ноября 2013
Франция
Сборы в мире$5 586 646
ПроизводствоLittle Bear, Pathé, France 2 Cinéma
Другие названия
Quai d'Orsay, The French Minister, A francia miniszter, Crónicas diplomáticas, Cròniques diplomàtiques: Quai d'Orsay, Francuski ministar, Francuski minister, Ministeri, Ministrul francez, O Palácio Francês, Palácio das Necessidades, Prantsuse instituudi eriseanss Prantsuse minister, The minister, Wildes Treiben am Quai d'Orsay, Министър на външните работи, Набережная Орсе
Alexandre Taillard de WormsЕсть три принципа. Ответственность. Эффективность. Единство.
