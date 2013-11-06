Молодой выпускник вуза Артур Вламинк получает в министерстве иностранных дел на набережной Орсе должность помощника министра. Теперь в его обязанности будет входить написание речей для выступлений министра на различных деловых встречах и мероприятиях. Проработав там некоторое время, он видит интриги и «подковёрную» борьбу между сотрудниками министерства за должности. И, если бы не такие сотрудники как Клод, который фактически не вылезает с работы вместе со своим котом, то работа представительного ведомства просто превратилась бы в хаос.

Развернуть