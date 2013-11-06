Оповещения от Киноафиши
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Киноафиша Фильмы Набережная Орсе

Набережная Орсе

Quai d'Orsay 18+
О фильме

Молодой выпускник вуза Артур Вламинк получает в министерстве иностранных дел на набережной Орсе должность помощника министра. Теперь в его обязанности будет входить написание речей для выступлений министра на различных деловых встречах и мероприятиях. Проработав там некоторое время, он видит интриги и «подковёрную» борьбу между сотрудниками министерства за должности. И, если бы не такие сотрудники как Клод, который фактически не вылезает с работы вместе со своим котом, то работа представительного ведомства просто превратилась бы в хаос.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 6 ноября 2013
Дата выхода
17 апреля 2014 Бразилия
27 октября 2014 Германия
4 апреля 2014 Испания
27 апреля 2014 Португалия
6 ноября 2013 Франция
Сборы в мире $5 586 646
Производство Little Bear, Pathé, France 2 Cinéma
Другие названия
Quai d'Orsay, The French Minister, A francia miniszter, Crónicas diplomáticas, Cròniques diplomàtiques: Quai d'Orsay, Francuski ministar, Francuski minister, Ministeri, Ministrul francez, O Palácio Francês, Palácio das Necessidades, Prantsuse instituudi eriseanss Prantsuse minister, The minister, Wildes Treiben am Quai d'Orsay, Министър на външните работи, Набережная Орсе
Режиссер
Бертран Тавернье
Бертран Тавернье
В ролях
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Рафаэль Персонас
Рафаэль Персонас
Нильс Ареструп
Нильс Ареструп
Бруно Раффаэлли
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Новости о фильме
В Казани пройдут Дни франкофонного кино
В Казани пройдут Дни франкофонного кино С 22 по 30 апреля на большом экране казанского кинотеатра «Мир» покажут шесть французских фильмов программы Дни франкофонного кино. В рамках фестиваля состоится российская
Написать
18 апреля 2017 18:12
Фестиваль французского кино на крыше
Фестиваль французского кино на крыше Французский институт в Петербурге и Кинотеатр на крыше ROOF CINEMA представляют новый совместный проект: серия кинопоказов фестивального кино Франции "ROOF CINEMA: Zoom France" на самой
Написать
23 мая 2016 12:09
Кадры из фильма
