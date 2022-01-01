Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Набережная Орсе
Набережная Орсе, 2013: актеры и роли
Quai d'Orsay
Набережная Орсе
2013 / Франция
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Набережная Орсе, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бертран Тавернье
Bertrand Tavernier
В ролях
Тьерри Лермитт
Thierry Lhermitte
Рафаэль Персонас
Raphaël Personnaz
Нильс Ареструп
Niels Arestrup
Бруно Раффаэлли
Bruno Raffaelli
Жюли Гайе
Julie Gayet
Анаис Демустье
Anaïs Demoustier
Тома Шаброль
Thomas Chabrol
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»