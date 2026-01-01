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Николетта Романофф
Nicoletta Romanoff
Киноафиша
Персоны
Николетта Романофф
Николетта Романофф
Nicoletta Romanoff
Дата рождения
14 мая 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Николетта Романофф
Родилась 14 мая 1979 года. Рим, Италия.
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Популярные фильмы
6.4
Лучшие годы
(2020)
6.2
Стоя в раю
(2012)
6.1
Помни обо мне
(2003)
Фильмография Николетта Романофф
6.4
Лучшие годы
Gli anni più belli
драма
2020, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Это конец. Сначала дети, потом секс
Crushed Lives - Il sesso dopo i figli
комедия
2014, Италия
6.2
Стоя в раю
Posti in piedi in paradiso
комедия, драма
2012, Италия
6.1
Помни обо мне
Ricordati di me
драма, мелодрама, комедия
2003, Франция / Великобритания / Италия
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