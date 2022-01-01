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Николетта Романофф
Николетта Романофф
Nicoletta Romanoff
О персоне
Фильмография
Николетта Романофф
Nicoletta Romanoff
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Дата рождения
14 мая 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Николетта Романофф
Родилась 14 мая 1979 года. Рим, Италия.
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Фильмография Николетта Романофф
Лучшие годы
драма
2020, Италия
6.0
Это конец. Сначала дети, потом секс
комедия
2014, Италия
5.0
Помни обо мне
драма, мелодрама, комедия
2003, Франция / Великобритания / Италия
5.0
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