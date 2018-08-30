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Несокрушимый Несокрушимый
Киноафиша Фильмы Несокрушимый Отзывы о фильме «Несокрушимый»
Несокрушимый 2018 / Россия
7.1 Оцените
319 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Несокрушимый»

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Наша рецензия

13 июля 1942-го года в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции танковый экипаж под командованием лейтенанта Семена Коновалова атаковал немецкую танковую дивизию. В ходе боя недалеко от хутора Нижнемитякин (это Ростовская область, Тарасовский район) бойцы  Коновалова подбили 16 фашистских танков, 2 бронеавтомобиля и 8 машин. Через год за этот подвиг Коновалов получил орден Ленина и звание Героя Советского Союза, а в 1985-м – орден Отечественной войны 1-ой степени. Но это, как вы…

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Слава Крулатов 30 августа 2018, 11:18
Фильм однозначно ожидаемый. Не в последнюю очередь благодаря блестящему актерскому составу
30 августа 2018, 11:18 Ответить
Женя Войнич 5 сентября 2018, 12:44
Если и смотреть, то только на большом экране. По другому не катит совершенно
5 сентября 2018, 12:44 Ответить
Камилла Адамова 7 октября 2018, 23:52
Фильмы о Великой Отечественной Войне всегда трогают меня, по-моему, эта тема никого не может оставить равнодушным. Подвиги людей, сотворивших, казалось бы, немыслимое, вызывают искреннее восхищение и, конечно, глубокое уважение. Было интересно узнать о Семене Васильевиче Коновалове, сумевшем в неравном бою разгромить противника. Как ему это удалось? Думаю, дело в том, что у советских людей был совсем другой настрой, чем у фашистов, они боролись за правое дело, за свободу и мир на родной земле. Здорово, что, посмотрев фильм, больше людей узнает о Семене Васильевиче и его подвиге.
7 октября 2018, 23:52 Ответить
Иван Клименко 8 октября 2018, 11:45
Много слышал про этот подвиг Семёна Коновалова, он со своим экипажем устроил целое немецкое танковое кладбище своими действиями и не пропустил врага. С удовольствием посмотрю фильм, тем более, что судя по трейлеру актерский состав замечательный и сама картинка в полном порядке. Спецэффекты обещают быть на хорошем уровне, ну, а за сюжетом дело не станет, ведь история на самом деле стоит того, чтобы снять о ней кино. Последнее время российский производитель радует качественными фильмами о Второй Мировой войне, не сомневаюсь, что из здесь не ударят в грязь лицом. С удовольствием схожу в кино!
8 октября 2018, 11:45 Ответить
Ruslan Djakarov 9 октября 2018, 11:19
Очень рад тому, что наконец таки уделили внимание подвигам наших героев, которые пожертвовали жизнями, чтоб спасти миллионы людей. Взять даже подвиг Семена Васильевича Коновалова, это же не что, одним танком из укрытия уничтожить более 16 танков, 1 бронемашину и 8 экипажей с солдатами и офицерами, звучит нереально, но это так, это подвиг и не только Семена Васильевича, но и всего экипажа. На премьеру обязательно пойду, тем более видел трейлер и стоит отметить, он очень хорош, чувствуется грамотный подход сценарист и режиссера, плюс актерский состав заставляет улыбнуться в ожидании хорошей игры.
9 октября 2018, 11:19 Ответить
Станислав Тропин 10 октября 2018, 14:55
Очень рад новому настоящему фильму, пойду с детьми, пусть знают кто победил, ни како то засраный капитан америка со своим шитом
10 октября 2018, 14:55 Ответить
Andrey89se 23 октября 2018, 22:26
Оценка
Все замечательно) но блин откуда в фильме про 1942 год выползли танки т-34-85, которые были приняты на вооружение в 1944. Просто убило это весь интерес к фильму, зачем делать такие косяки.
23 октября 2018, 22:26 Ответить
Павел Уткин 24 октября 2018, 19:51
И опять по доброй русской традиции в кадр лезут те кто там не в тему
24 октября 2018, 19:51 Ответить
Валерий Гура 25 октября 2018, 08:30
Оценка
Меня так же всегда цепляли такие фильмы, которые сняли на реальных событиях, да еще и о нашей истории, поэтому хочу очень посмотреть, состав актеров подобрали хорошо и грамотно.
25 октября 2018, 08:30 Ответить
Zolotilin Maxim 25 октября 2018, 08:33
Оценка
Обожаю фильмы снятые на реальных событиях и этот фильм просмотрев остался под большим впечатлением! Фильм действительно достоен внимания! Очень интересно, хороший актерский состав, снят отлично!!!
25 октября 2018, 08:33 Ответить
Алина Новикова 25 октября 2018, 08:35
Оценка
Абсолютно согласна с предыдущими комментариями, фильм просто шедевральный! Актеры сыграли как надо! Наши научились делать качественные фильмы! Обязательно займет место в моей скромной коллекции!
25 октября 2018, 08:35 Ответить
Валерий Гура 25 октября 2018, 09:56
Оценка
Я после просмотра данного фильма, прорекламировал его друзьям, они так же о нем слышали много чего хорошего и положительного, все остались под впечатлениями и довольны просмотром.
25 октября 2018, 09:56 Ответить
Evgeny Dorofeev 25 октября 2018, 09:58
Оценка
Очень понравилось, как играют актеры, прямо действительно вжились в свои роли! Интересно наблюдать за действиями по сюжетной линии на фоне очень хорошо продуманной и достоверной окружающей среду. Как сам окунаешься в те события.
25 октября 2018, 09:58 Ответить
Евгения Тятюшкина 25 октября 2018, 15:21
Оценка
Коновалов герой и таких фильмов нужно снимать побольше. Люди должны знать своих героев. Сюжет, история, судя по трейлеру это будет очередной кино шедевр. Жду не дождусь просмотра.
25 октября 2018, 15:21 Ответить
Ирина Киреева 25 октября 2018, 15:23
Оценка
Честно говоря, я приятно удивлена. Кино интересное, история рассказана и подана очень хорошо. В общем, я получила удовольствие от фильма. Люди в зрительном зале тоже были со мной солидарны.
25 октября 2018, 15:23 Ответить
Lena Kiseleva 25 октября 2018, 15:23
Оценка
Ну фильм я пока конечно не видела, но желание сходить есть огромное, прежде всего мне по душе работы Пиманова, да и тема патриотичная, люблю я это, а в целом молодцы, что нашли, подняли и сняли историю подвига реального человека, обязательно к просмотру!
25 октября 2018, 15:23 Ответить
Ann Kunitskaya 25 октября 2018, 18:36
Оценка
Очень крутой получится фильм, у меня предчувствие)) Каконец в России начали снимать достойное кино, особенно на военную тематику. Про подвиг экипажа когда-то читала, стоящий!
25 октября 2018, 18:36 Ответить
Lola Andreeva 25 октября 2018, 18:38
Оценка
Сюжет отличный, обязательно посмотрю премьеру! Думаю будет интересен этот фильм разному поколению, особенно будет полезно посмотреть молодежи. Мне нравятся актеры, молодцы!
25 октября 2018, 18:38 Ответить
Евгения Владимировна 25 октября 2018, 18:41
Оценка
Да да, кстати у меня тоже после просмотра трейлера сложилось впечатление, что наши научились снимать хорошее кино, которое можно смотреть бесконечное количество раз и оно всегда будет интересным... Трейлер впечатлил, актеры, сюжет и качество съемки. А когда понимаешь еще снимали все максимально натурально, прям мурашки по коже...
25 октября 2018, 18:41 Ответить
Freonspb 25 октября 2018, 23:40
Оценка
Посмотрел фильм, почитал отзывы , что могу сказать . Снимать кино наши так и не научились, покупать заказные отзывы уже да, что однозначно прогресс. Понравится такое г... может только продюсеру, который распилил бюджет, ну и "aктерам", бездарно сыгравшим. Про киноляпы говорить вообще глупо, фильм на них построен.
25 октября 2018, 23:40 Ответить
Koryun Movsisyan 26 октября 2018, 10:56
Оценка
ОК!
26 октября 2018, 10:56 Ответить
Дарья Тарасова 26 октября 2018, 11:05
Довольно интересный фильм. Качественно подобранный актерский состав. Снят профессионально и качественно. Хороший фильм о войне. Всем смотреть обязательно.
26 октября 2018, 11:05 Ответить
Василиса Мезгова 26 октября 2018, 11:07
Оценка
О своих героях не стоит забывать, и думаю, что этот фильм станет настоящим шедевром и пробудит в людях патриотизм. История подвига Коновалова будет интересной всем, так как многие только впервые о нем узнают из фильма, особенно подрастающее поколение.
26 октября 2018, 11:07 Ответить
aleksandraAleksandrova1991 26 октября 2018, 11:19
Оценка
Трейлер зацепил. Предпочитаю смотрю только фильмы, основанные на реальных исторических событиях, а не фантастические сказки. Страна должна знать своих героев и гордиться ими.
26 октября 2018, 11:19 Ответить
Владимир Денисенко 26 октября 2018, 11:31
Оценка
Война, чувства, эмоции - не плохое сочетание. Жду с нетерпением данную кино-картину, и актеры мои любимые снимаются, и действия происходят не далеко. Даже наконец то качество съемки хорошее, научились же))
26 октября 2018, 11:31 Ответить
Tatiana Sverdlova 26 октября 2018, 11:35
Люблю историю, перечитала очень много книг, и военные фильмы нравятся. Трейлер посмотрела дважды, сюжетом и актёрским составом осталась довольна, в итоге для себя решила, что на премьеру пойду обязательно.
26 октября 2018, 11:35 Ответить
мариночка Савися Витюхина Дочка 26 октября 2018, 12:28
Оценка
Вчера с мужем ходили на премьеру, очень хороший фильм, мне понравился, муж сказал на 4,впринципе на разок посмотреть можно
26 октября 2018, 12:28 Ответить
мариночка Савися Витюхина Дочка 26 октября 2018, 12:32
Оценка
Фильм хороший, правда можно было и получше о герое снять, ожидала лучшего
26 октября 2018, 12:32 Ответить
Evgeny Dorofeev 26 октября 2018, 13:32
Оценка
Фильм получился отличным! Нисколько не пожалел о просмотре, время потрачено не зря! актеры хорошо сыграли свои роли, даже будто они реально ими жили, а не играли) Все как реально!
26 октября 2018, 13:32 Ответить
Вера Вилейчанка 26 октября 2018, 13:47
Оценка
Фильм понравился нам обоим с мужем, сразу поняла, что будет хороший фильм, когда увидела список актеров, и ни сколько не разочарована, а наоборот! Смотрелся просто на одном дыхании!
26 октября 2018, 13:47 Ответить
Аня Ечина 26 октября 2018, 13:47
Оценка
Ура! Наконец наши научились снимать достойные фильмы! Очень классная премьера. Больше всего мне понравились именно военные сцены, так реалистично, актерам огромное спасибо, играли на высшем уровне!
26 октября 2018, 13:47 Ответить
Вера Вилейчанка 26 октября 2018, 19:25
Оценка
Фильм понравился нам обоим с мужем, сразу поняла, что будет хороший фильм, когда увидела список актеров, и ни сколько не разочарована, а наоборот! Приятно, что наши научились снимать хорошие фильмы)
26 октября 2018, 19:25 Ответить
Александр Шибанов 27 октября 2018, 10:21
Оценка
Очень достойное кино (по своей тематике). Доволен. Рекомендую.
P.S. Любителям Marvel Studios фильм конечно не понравится.
27 октября 2018, 10:21 Ответить
demur48 27 октября 2018, 11:31
Какой там отзыв, если я не могу в интернете купить билет.
27 октября 2018, 11:31 Ответить
mogyai 27 октября 2018, 15:47
Оценка
Отличный фильм про подвиг Советских солдат!)
27 октября 2018, 15:47 Ответить
Дарья Петрунько 27 октября 2018, 17:27
Оценка
Фильм понравился! Страна должна знать героев ВОВ, а не только современных блоггеров( к сожалению, молодежь сейчас болтше интересует блоггеры, а не история)!
27 октября 2018, 17:27 Ответить
spbteh 28 октября 2018, 00:10
в ответ на сообщение Дарья Петрунько от 27 октября 2018, 17:27
Оценка
Дашенька, это не блохеры виноваты а проклятые пиндосы!
28 октября 2018, 00:10 Ответить
Марина Белькова 28 октября 2018, 12:15
Оценка
Обожаю фильмы с военной тематикой, фильм довольно приличный
28 октября 2018, 12:15 Ответить
kuzmindv 28 октября 2018, 16:32
Оценка
Жуть!
28 октября 2018, 16:32 Ответить
Lena Kiseleva 29 октября 2018, 11:10
Оценка
Посмотрели в эти выходные с мужем, фильм достойный, вышла из кинозала под впечатлением, хотя, на мой взгляд, актрису надо было моложе взять, но и эта сыграла конечно хорошо! А если учитывать, что эта реальная история, так вообще за наших дедов гордость распирает, вот же молодцы, а ведь страшно это было, сейчас не каждый бы такой подвиг совершил, спасибо, за то, что эту историю экранизировали.
29 октября 2018, 11:10 Ответить
lisa_nfdinka 29 октября 2018, 23:21
Оценка
Прекрасно подобранный актерский состав. Снят реалистично и душой переживаешь ... Без откровенных сцен..а это очень важно.. рекомендую смотреть с детьми, т.к отражена крепость духа, сплоченность, ум и прощение.. здорово! Хороший фильм.
29 октября 2018, 23:21 Ответить
Вера Вилейчанка 30 октября 2018, 15:04
Оценка
Не понимаю тех, кто пишет плохое - но как говорится, на вкус и цвет... Лично мне фильм понравился, я люблю такой жанр, и люблю русские фильмы, этот пойдет в мою копилочку любимых! Умеют наши делать хорошее кино!
30 октября 2018, 15:04 Ответить
Evgeny Dorofeev 30 октября 2018, 16:57
Оценка
А мне фильм действительно понравился - он хороший, красиво снят и заставляет о многом задуматься! Думаю, что о просмотре не пожалеете! Все, кто работали над этой картиной - хорошо постарались!
30 октября 2018, 16:57 Ответить
Nadezhda Kuzmina 30 октября 2018, 20:16
Оценка
Не самый лучший фильм о войне. Мне не понравилось, было скучно.
30 октября 2018, 20:16 Ответить
evgeniya.yushina 31 октября 2018, 22:39
Оценка
Ничего не скучно. Вот вообще... Я на таких эмоциях его смотрела, хотя вообще военная тематика это не мое. Герои играли отлично, вжились в роль однозначно) В кино потащил муж на его просмотр, думала не понравиться, а оно наоборот)
31 октября 2018, 22:39 Ответить
aleksandrlebe 31 октября 2018, 22:50
Оценка
Почему всем так хочется задеть и облить грязью фильм. Смиритесь же наконец и наши режиссеры могут снимать хорошие фильмы) Хоть про войну, хоть про любовь. А здесь еще и реальная история просвечена.
31 октября 2018, 22:50 Ответить
Роман Веселовский 31 октября 2018, 22:50
Оценка
Один из фильмов, которые можно смотреть несколько раз. Качественная игра актеров и съемки очень реально выполнены. Приятно видеть на экране настоящий танк, а не компьютерную графику. Однозначно фильм достойный.
31 октября 2018, 22:50 Ответить
Таня Луганская 31 октября 2018, 23:04
Оценка
На премьере была очень разная публика, начиная от школьников и заканчивая людьми зрелого и даже вполне пожилого возраста. Фильм действительно стоящий, ведь кроме интересной идеи и отличной команды актеров задействовано огромное количество военной техники. Графика тоже на высоте, так что фильм сильный!
31 октября 2018, 23:04 Ответить
dasha25 1 ноября 2018, 13:36
Оценка
Пожалуй, это самый трогательный фильм о войне за последнее время. Очень трудно вывести зрителя на эмоции, но у режиссера это получилось. Фильм потрясающий: начиная от самих съемок и заканчивая интереснейшим сюжетом. Моя оценка - 10 из 10.
1 ноября 2018, 13:36 Ответить
Dima Baratov 1 ноября 2018, 14:52
Оценка
Однозначно один из лучших фильмов о войне! Не менее важно, что основан на реальных событиях.Огромная благодарность создателям за картину. Рекомендую сходить в кино всей семьей и с пользой провести время.
1 ноября 2018, 14:52 Ответить
gmoskvichev 4 ноября 2018, 10:31
Оценка
Всегда люблю фильмы о ВОВ.
Фильм добротный
Кому не нравится не ходите
Алучше всего посмотрите фильмы о войне,чтоб знать историю.
4 ноября 2018, 10:31 Ответить
troob 4 ноября 2018, 22:46
Оценка
Ужасный фильм, ужасная игра актеров, монолог у них это просто, как чтение текста без эмоций, просто дали почитать на досуге что то. Скучно сидеть, лучше под него спать. Положительные отзывы точно все заказные. Не советую, не рекомендую. Только трата времени и денег.
4 ноября 2018, 22:46 Ответить
Михаил Смирнов 9 ноября 2018, 20:21
Оценка
Мне фильм в первую очередь понравился качеством картинки, достаточно не плохие спец эффекты, я хоть этот фильм смотрел еще когда была премьера, но до сих пар вспоминаю его как достойную работы. В общем этот фильм чем то цепляет.
9 ноября 2018, 20:21 Ответить
Игорь Шокол 9 ноября 2018, 20:24
Оценка
Совсем недавно смотрел картину в кинотеатре. Порадовал достаточно драматичный сюжет фильма и ненаигранность актёров. Вообще не помню, чтобы в последние годы снимали качественное кино о войне, весьма не плохо.
9 ноября 2018, 20:24 Ответить
alex 12 ноября 2018, 19:53
Оценка
мало разбираюсь в теме про танки.
очень понравился фильм.
в первый раз подробности танка внутри и танкового боя показали.
понравился фильм.
12 ноября 2018, 19:53 Ответить
Виталий Климов 15 ноября 2018, 02:43
Оценка
Фильм огонь!Особеннотем что это не выдумка , а изображение реальных событий, а это всегда интересно . Планирую второй раз пересмотреть .
15 ноября 2018, 02:43 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 25 ноября 2018, 23:05
вот что меня больше всего поразило в фильме это как женщина могла спать в стреляющем на ходу танке
25 ноября 2018, 23:05 Ответить
Павел Голдунов 9 мая 2022, 20:11
Оценка
Редкостное убожество, История реального подвига сведена к сопливой мелодраме ради бездарной жены продюсера, обожающей свои крупные планы. Все положительные отзывы либо куплены, либо написаны людьми недалекими. Мою первую рецензию на эту поделку кинопоиск сразу выпилил, хотя я был вполне корректен в оценках за исключением одного персонажа - Ольги Погодиной. Ну, причина как бы понятна ))) Бездарность с деньгами и связями на какое-то время может купить себе иллюзию таланта, может получить звание народной артистки, но стать реально народной все равно не выйдет. Все на экране видно.
9 мая 2022, 20:11 Ответить
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