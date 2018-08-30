Наша рецензия

13 июля 1942-го года в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции танковый экипаж под командованием лейтенанта Семена Коновалова атаковал немецкую танковую дивизию. В ходе боя недалеко от хутора Нижнемитякин (это Ростовская область, Тарасовский район) бойцы Коновалова подбили 16 фашистских танков, 2 бронеавтомобиля и 8 машин. Через год за этот подвиг Коновалов получил орден Ленина и звание Героя Советского Союза, а в 1985-м – орден Отечественной войны 1-ой степени. Но это, как вы…