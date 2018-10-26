«Несокрушимый»: Рецензия Киноафиши

Экипаж восьмерки боевой

13 июля 1942-го года в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции танковый экипаж под командованием лейтенанта Семена Коновалова атаковал немецкую танковую дивизию. В ходе боя недалеко от хутора Нижнемитякин (это Ростовская область, Тарасовский район) бойцы Коновалова подбили 16 фашистских танков, 2 бронеавтомобиля и 8 машин. Через год за этот подвиг Коновалов получил орден Ленина и звание Героя Советского Союза, а в 1985-м – орден Отечественной войны 1-ой степени. Но это, как вы понимаете, факты. В «Несокрушимом» же, снятом как будто по следам реальных событий, от реальности остались рожки да ножки.

Кадр из фильма «Несокрушимый»

Во-первых, Семен Коновалов «повзрослел» в фильме как минимум вдвое: Коновалову в 1942-м было 22, Андрею Чернышову, который его играет, исполнилось 45. (Кстати, причина такого «взросления» довольно проста, но о ней чуть ниже.) Настоящие имена и фамилии танкистов авторам не понадобились: они заменили реальных героев на вымышленных персонажей – удобных и ярких с точки зрения драматургии. Например, в «Несокрушимом» появились циничный шут Владимира Епифанцева и милый «рохлик» Василия Седых – и через них фильм получил возможность шутить и ерничать.

Кадр из фильма «Несокрушимый»

Далее. Режиссер проекта Константин Максимов много времени и сил потратил на то, чтобы в терминах, связанных с ремонтом танков, ошибок не было. Но проблема подкралась с другой стороны: на экране КВ-1 Коновалова вступает в бой с немецкими «Тиграми» и «Тиграми-2», которых в 1942-м еще не было. Впрочем, и это не самое страшное. Гораздо обиднее то, что гоняясь за эффектными поворотами сюжета и мелодраматичными кадрами, авторы то и дело забывают про логику. Поэтому в кустах находится не рояль, но припаркованный немцами бесхозный танк, а Семен Коновалов сквозь грохот и дым идет с раненой девушкой на руках. Стоп, спросите вы, с какой еще девушкой? А вот то-то и оно.

Кадр из фильма «Несокрушимый»

По словам актрисы Ольги Погодиной (и отличной актрисы, кстати) историю Семена Коновалова нашел в интернете сын ее мужа. Тогда и появилась идея сделать кино. Но почему бы не сыграть в нем какую-то хорошую роль? Тем более, что продюсировать фильм Погодина взялась сама (вторым продюсером стал ее муж, Алексей Пиманов). Так в «Несокрушимом» появилась Павла – мастерица чинить танки и разбивать мужские сердца. А так как роман с двадцатилетним мальчиком в данном случае смотрелся бы странно, то возраст Коновалова пришлось увеличить вдвое. В сценарии же появилось много ярких актерских эпизодов: вот два офицера готовы драться за красавицу Павлу, вот Павла рыдает, когда любимый утопал на передовую без танка, а вот она внутри легендарного КВ-1 подает снаряды во время боя.

Кадр из фильма «Несокрушимый»

И дело даже не в том, как это смотрится, хорошо или плохо. Дело в том, что очень простая, цельная и жесткая история подвига во мгновение ока превратилась в мелодраму. Причем в мелодраму, проштампованную до дыр. Эти многозначительные взгляды, слезы на крупном плане, прощание с любимым перед смертью – все это прекрасно, но это территория сериалов телеканала «Россия». К тому же батальные сцены занимают не так много времени: львиная доля хронометража приходится на выяснение отношений, на починку танков (симпатичная девушка в комбинезоне, перемазанная мазутом, это же так романтично!), плюс житье-бытье танкистов, их перепалки и так далее.

Кадр из фильма «Несокрушимый»

Помимо прочего, очень многое в «Несокрушимом» условно и приблизительно. Вместо персонажей – стандартные схемы: дураки-немцы, отцы-командиры, офицер хороший, офицер плохой. С другой стороны понятно, что авторы и продюсеры хотели поговорить о том, что их реально волнует: о том, что нет ничего страшнее войны и что о подвигах нужно помнить. Но зачем превращать потенциально очень мощный проект с бюджетом в 300 миллионов рублей в бесхребетную мыльную оперу? Ведь она и смотрится-то немногим лучше стандартизированных сериалов… И зачем так старательно «улучшать», переписывать реальные факты, которые способны рассказать о войне больше, чем любые сценарные фантазии? Впрочем, эти вопросы уже из раздела риторики, и вряд ли на них кто-то ответит.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 25 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Несокрушимый»