«Прикосновение ветра»: Рецензия Киноафиши

«Духи — это реально»

Вы верите в духов? Можете ли вы отбросить свойственную человеку рациональность и поверить в то, что с деревьями можно разговаривать, а поклонение святым местам действительно может принести свои плоды? Тем, кому не чужды эти темы, может прийтись по душе документальный фильм «Прикосновение ветра», который большое внимание уделяет мистике. Его режиссёрами стали документалист Елена Демидова и Ольга Веремеева, которая является ещё и сценаристом картины.

Кадр из фильма «Прикосновение ветра»

Первое, что Вам нужно знать о «Прикосновении ветра» это то, что это экспериментальное кино. Настолько экспериментальное, что даже актрисы для кастинга на главную роль в этом фильме говорят об излишней непонятности картины. Например, неясно, что из того, что мелькает перед зрителем на протяжении часа с копейками, является документальным, а что – художественным. Вернее, определить это различие несложно, но тогда возникает вопрос, почему из-за нескольких документальных кадров фильм вдруг стал документальным. Но оставим это на совести его создателей.

Попробуем разобраться в сюжете. Московская актриса Юлия вместе со съёмочной группой приезжает в Бурятию, чтобы запечатлеть на плёнке жизнь, обычаи и природу этих мест. Красоту, одним словом. Но для девушки эта поездка ещё и возможность найти человека, которого она любила в молодости. История простая и даже приятная, но всё омрачается тем, что Юлия очень больна, что она неоднократно демонстрирует на протяжении всего повествования. Она посещает множество святых мест, но, конечно, не верит, что это ей как-то поможет. А, похоже, всё-таки помогает. Посмотрите сами — тут каждый увидит что-то своё, потому что конец в фильме открытый и допускает любую трактовку.

Кадр из фильма «Прикосновение ветра»

Теперь поговорим о грустном — о мистике. Заявлено, что фильм вроде как мистический. И об этом говорится в обеих плоскостях повествования — и в художественной, и в документальной. Но лично мне не удалось усыпить свою рациональность настолько, чтобы слушать рассуждения героини серьёзно. Вообще для восприятия «Прикосновения ветра» нужно отбросить рациональность и логику — для понимания этой картины они совсем не пригодятся. Если вы всё-таки будете помнить, что это всего лишь кино, то проникнуться атмосферой не получится, потому что она там слишком своя.

Кадр из фильма «Прикосновение ветра»

Так, попробуем поискать что-то хорошее, потому что пока диагноз у «Прикосновения ветра» настолько неутешительный, что даже как-то обидно за потраченные силы и деньги.

Главные роли в картине сыграли Юлия Ауг и Эдуард Жагбаев. Первую после её признаний в том, что она несколько лет разговаривала с сосной, хвалить не получится, а вот второй сыграл очень даже ничего. Трогательно и в то же время просто, не переигрывая, а проживая то, что происходит по сюжету.

Плюсом, конечно, можно назвать и кадры Бурятских мест и людей. Всё-таки интересно посмотреть на эту далёкую часть нашей страны.

Плюс или нет, но в фильме есть немного философских размышлений на некоторые злободневные темы.

«Прикосновение ветра» показывает душевные терзания героини на фоне красивой местности и даже занимательного сюжета. Но кино слишком на любителя, поэтому учтите это, если решите приобщиться к русскому кино через эту необычную картину.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 17 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Прикосновение ветра»