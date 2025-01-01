Kenny Crandell Да, ну может, если бы ты позвонила и сказала, что опоздаешь на... ну, часа три с половиной, я бы ужин лучше спланировал.

Sue Ellen "Swell" Crandell Я задержалась на работе, хорошо?

Kenny Crandell Но ты всё равно должна была позвонить. Я сидел и ждал. Я сам покормил детей. Целый день работал над этой запеканкой.

Kenny Crandell Ты даже не сказала, как классно у нас в доме стало. Ты весь день на работе занимаешься своими скучными офисными делами. А я тут варю, убираю, стригу газон, учу Мелиссу бросать мяч, являюсь примером для Зака, провожу время с Уолтером и занимаюсь твоими вечеринками! Ты забрал машину и даже никуда меня не возишь. Ну когда мы в последний раз вместе в ресторан ходили, а? Знаешь что, мне надоело, что меня не ценят!

Sue Ellen "Swell" Crandell Я тебя ценю.

Kenny Crandell Иди на х#р!

[уходит в ярости]

Sue Ellen "Swell" Crandell Не верю! Мне каждое утро в 5:30 вставать, чтобы успеть до пробок доехать в город, просидеть за столом восемь часов и пропустить «Опру» в свой отпуск. А потом ехать домой в пробках на Вольво без кондиционера, чтобы заботиться о вас и ставить еду на этот чёртов стол! Да, жизнь — это крысиные бега, и она отстой, Кенни! Так ты чего хочешь, медаль?

[долгая пауза]

Sue Ellen "Swell" Crandell Да ну, это же не обязательно. Я же не просила тебя взбивать диван.