Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Не говори маме, что няня умерла Цитаты из фильма Не говори маме, что няня умерла

Цитаты из фильма Не говори маме, что няня умерла

[после того, как ему сказали помыть посуду, и он использует тарелки в качестве мишеней]
Кенни Крандэлл Посуду помыл, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Сью Эллен «Свэлл» Крандэлл Я уже этим занимаюсь, Роуз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Lindsey Почему бы тебе не пойти домой, выпить бокал вина и положить на глаза огурчики — почувствуешь себя гораздо лучше.
Sue Ellen "Swell" Crandell А у меня огурцов как раз нет.
Rose Lindsey Сью Эллен, у каждой девушки старше 25 в доме должен быть огурец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Lindsey Где Кэролин?
Sue Ellen "Swell" Crandell Коричневые волосы, как мышь, голова от неё болит? Говорит, будто жует лицо?
Rose Lindsey Это она.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Crandell [в больнице с переломом ноги] Я упал с крыши!
Sue Ellen "Swell" Crandell [смотрит косо на Кенни] Что он делал на крыше, Кенни?
Kenny Crandell Не знаю! Я с ним не был, но должен был быть! То есть не на крыше, а следить за ним, проводить с ним время, читать "Зеленые яйца и ветчину" или что-то в этом роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Ты потратила больше 3000 долларов?
Zach Crandell Зак Крандэлл, Кенни Крандэлл, Мелисса Крандэлл, Уолтер Крандэлл: [стыдливо смотрят на неё]
Sue Ellen "Swell" Crandell Ты наказана! Все вы наказаны! Как вы могли у меня воровать?
Kenny Crandell Да нет, они же не воровали. Они «одолжили». Просто следовали твоему безответственному примеру.
Sue Ellen "Swell" Crandell Да заткнись, Кенни! У меня полная ###@#!
Melissa Crandell Бросай работу. Уходи, пока можешь.
Sue Ellen "Swell" Crandell Я растратчица. Меня посадят в тюрьму.
Zach Crandell Да не, судья, наверное, будет к тебе снисходителен, учитывая, что ты несовершеннолетняя.
Sue Ellen "Swell" Crandell Я не сдамся. Буду работать. Если надо, буду работать сверхурочно. Ещё пару зарплат — и всё верну, и никто не узнает, правильно? Я невиновна!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Lindsey Сью Эллен, у тебя когда-нибудь был оргазм на 48 часов?
Сью Эллен "Свэлл" Крандэлл Нет, я никогда не была в Санта-Барбаре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Permutter [про Кенни] Он тоже твой сын?
Sue Ellen "Swell" Crandell Нет, он мой пасынок.
Kenny Crandell Вот почему мы не всегда ладим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Я НЕ буду работать в этом проклятом цирке за гроши. Мама уехала из города, а мне ещё братьев и сестру кормить надо. И никто не возьмёт подростка на работу, если это не отвратительно. Почему я не могу устроиться в какой-нибудь приличный офис?
Bryan Почему бы тебе просто не уволиться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[стоит перед безымянной могилой миссис Стурак]
Работник морга Я правда буду по ней скучать.
Работник морга Скучать? Ты же её даже не знал! Мы даже имени её не знали.
Работник морга Зато она оставила нам кучу бабла.
Работник морга Эй, хочешь на этих выходных снова в Вегас съездить?
Работник морга Давай. У тебя ещё деньги остались?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Melissa Crandell Почему ты должна уходить?
Mom Потому что у меня были очень тяжёлые 37 лет, и мне нужен перерыв.
Melissa Crandell Ты обещала записать меня в бейсбол!
Mom Маленькая лига будет и в следующем году.
Melissa Crandell А Австралия тоже! Хотела бы, чтобы папа был рядом.
Mom Да ты и не хочешь этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Sturak Пора маленьким мальчикам ложиться спать.
Zach Crandell Ты не видишь, что я на свидании?
Mrs. Sturak [Открывает дверь машины и выкидывает Синтию наружу] А маленьким ш***м пора домой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Ты что-то подгорело?
Kenny Crandell Да, ну может, если бы ты позвонила и сказала, что опоздаешь на... ну, часа три с половиной, я бы ужин лучше спланировал.
Sue Ellen "Swell" Crandell Я задержалась на работе, хорошо?
Kenny Crandell Но ты всё равно должна была позвонить. Я сидел и ждал. Я сам покормил детей. Целый день работал над этой запеканкой.
Sue Ellen "Swell" Crandell Извини.
Kenny Crandell Ты даже не сказала, как классно у нас в доме стало. Ты весь день на работе занимаешься своими скучными офисными делами. А я тут варю, убираю, стригу газон, учу Мелиссу бросать мяч, являюсь примером для Зака, провожу время с Уолтером и занимаюсь твоими вечеринками! Ты забрал машину и даже никуда меня не возишь. Ну когда мы в последний раз вместе в ресторан ходили, а? Знаешь что, мне надоело, что меня не ценят!
Sue Ellen "Swell" Crandell Я тебя ценю.
Kenny Crandell Иди на х#р!
[уходит в ярости]
Sue Ellen "Swell" Crandell Не верю! Мне каждое утро в 5:30 вставать, чтобы успеть до пробок доехать в город, просидеть за столом восемь часов и пропустить «Опру» в свой отпуск. А потом ехать домой в пробках на Вольво без кондиционера, чтобы заботиться о вас и ставить еду на этот чёртов стол! Да, жизнь — это крысиные бега, и она отстой, Кенни! Так ты чего хочешь, медаль?
[долгая пауза]
Sue Ellen "Swell" Crandell Да ну, это же не обязательно. Я же не просила тебя взбивать диван.
Kenny Crandell Так он и требовал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell У тебя сегодня много заказов?
Bryan Я аист фастфуда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Ты даже газон сегодня покосить не смог! Ты никчёмный! Я тут ВСЁ делаю и ещё пытаюсь подготовиться к свиданию. Когда же ты начнёшь помогать, ленивый маленький урод?
[хлопает дверью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell [ищем деньги по дому] Она, должно быть, держала их при себе!
Melissa Crandell Так это наши! Иди назад и забирай у старой тряпки!
Sue Ellen "Swell" Crandell Ага, просто так пойдём и скажем: «Извините, мы забыли деньги на мёртвой няне». Ни за что!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zach Crandell Это были мелкие расходы, ТЫ тратила мелкие расходы.
Sue Ellen "Swell" Crandell Зак, я купила пару ботинок и журнал. А ты — домашний кинотеатр!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сью Эллен "Свэлл" Кренделл Кто-то из нас должен найти работу.
Кенни Кренделл Ну я не собираюсь.
Сью Эллен "Свэлл" Кренделл Выхода нет. Будем решать жребием.
[достаёт замороженную пиццу]
Сью Эллен "Свэлл" Кренделл Если "Мама Челест" вверх — я на работу, "Мама Челест" вниз — ты торгуешь гвоздиками на съезде с трассы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Мама Где няня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Боже, как же мне плохо. Надо было быть с ней по-добрее. Надо было сотрудничать.
Kenny Crandell Да, она была отличной няней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kenny Crandell [Сью Эллен про их маму] Держись от неё подальше, у неё сейчас один из тех терминаторских замесов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Слушайте, мы — семья уголовников. Летняя свобода превратится в зимнюю тюрьму, если мне тут никто не поможет. Хочу, чтобы дом был сверкающим к субботнему вечеру, иначе сдам нас всех. Вы со мной?
Kenny Crandell Ребята, ну что скажете?
Walter Crandell Уолтер Кренделл, Зак Кренделл, Мелисса Кренделл: Да.
Kenny Crandell Да? Ну давайте, ребята, что скажете?
Walter Crandell Уолтер Кренделл, Зак Кренделл, Мелисса Кренделл: ДА!
Kenny Crandell ДА! Мы с тобой, Сью, ВПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kenny Crandell Эээ... что нам делать с её телом?
Sue Ellen "Swell" Crandell Вызвать скорую, вызвать полицию, я не знаю. Ну... они же приедут, заберут её и будут задавать кучу вопросов...
Kenny Crandell Они, наверное, нас обвинят.
Sue Ellen "Swell" Crandell [испуганно] Они точно позвонят маме!
Melissa Crandell ОНА нас обвинит.
Kenny Crandell Она сядет на первый же рейс домой и полезет к нам в душу.
Sue Ellen "Swell" Crandell Я не хочу, чтобы мама приезжала.
Zach Crandell Я тоже.
Melissa Crandell Ни за что.
Walter Crandell И я нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn Больница Ривер Ридж на связи, кажется, с вашим сыном случилась чрезвычайная ситуация.
Sue Ellen "Swell" Crandell Ой!... Мой сын!
Rose Lindsey Ваш сын?
Gus Ваш сын?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Sturak Пора маленьким девочкам одеваться как маленькие девочки.
[зло]
Mrs. Sturak Сахар и пряности!
Melissa Crandell [Показывает средний палец миссис Стурак, которая поднимается по лестнице]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zach Crandell Синтия, ты моя лунная богиня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[берёт трубку и кричит]
Кенни Кренделл Что?
[пауза]
Кенни Кренделл О, как дела, мам? Да, всё нормально. Нет, миссис Стюрак здесь нет. Она, эм, ушла в магазин пряжи. Да, она вяжет огромную салфетку для дивана! Мне... мне надо идти, мам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kenny Crandell Ты никогда не выходишь на улицу?
Walter Crandell Нет, ни телевизора, ни призов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bryan Я бы больше уважал твоё личное пространство, если бы ты не была такой секретной.
Sue Ellen "Swell" Crandell А я бы больше рассказывала, если бы ты не так уж сильно хотел знать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mom Кенни, возвращайся сюда, СРАЗУ ЖЕ!
Kenny Crandell [в кузове машины у друзей] Я потом сделаю, мам, обещаю!
Mole Разве твоя мама не уезжает на несколько месяцев?
Kenny Crandell Ё#а, ты прав.
[кричит в ответ]
Kenny Crandell Пока, мам, оторвусь по-полной!
Mom [сухо] Ну да.
Kenny Crandell [жестами рук] Рок-н-ролл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Мелисса, на этой неделе твоя очередь выносить мусор.
Melissa Crandell Да я просто не смогла вписать это в своё расписание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как раскрывается, что Свелл — подросток]
Каролин Как унизительно. Мне нравится.
Брюс Да, детка. Справедливость восторжествовала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Lindsey Не переживай, делай всё по одному.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mom Мелисса, слезай оттуда.
Melissa Crandell Нет.
Mom Слезай оттуда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kenny Crandell [после того, как цветок падает с подоконника] Чёрт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mole Поставь сам, металлист!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сью Эллен "Свэлл" Крандэлл Сходи и принеси ту рулетку из гаража.
Кенни Крандэлл Перестань командовать нами. Ты же не няня.
Сью Эллен "Свэлл" Крандэлл Верно, Кенни. Няня мертва. Так что просто сделай это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zach Crandell Мы же говорили тебе поговорить с ней. Мы не хотели, чтобы ты отправлял её на мясокомбинат.
Sue Ellen "Swell" Crandell Я её не убивал, Зак. Она умерла во сне.
Melissa Crandell Наверное, подавилась свистком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мама [застала Зака за тем, что он взял деньги из её кошелька] Зак! Верни назад. Если нужны деньги — сначала спроси.
Зак Кренделл Ладно, а можно мне 10 баксов?
Мама Забудь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kenny Crandell Это место — отстой! Мы никогда не протянем здесь всё лето. Чёрт, я залягу у Лизарда.
Sue Ellen "Swell" Crandell О, как братски с твоей стороны, Кенни. Всегда выбираешь лёгкий путь. У тебя нет гордости?
Kenny Crandell Нет.
Melissa Crandell Есть идея. Когда у нас кончится еда, можно съесть Элвиса.
[собака Элвис выбегает из комнаты]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sue Ellen "Swell" Crandell Что тебе от меня надо? Чтобы я маму позвонил? Я могу, если надо.
Kenny Crandell Нет.
Sue Ellen "Swell" Crandell Хочешь позвонить тёте Пэт или поползать к одной из полужалких мамкиных подружек?
Kenny Crandell Нет!
Sue Ellen "Swell" Crandell Ладно. Нам не нужен надзиратель, не нужен кто-то, кто будет нам говорить, когда есть, спать и пылесосить. У нас всё ещё может быть отличный лето, просто надо работать вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bryan Не совсем работа мечты, а?
Sue Ellen "Swell" Crandell Точно. Ты думаешь, я сегодня утром проснулся и сказал: «Ой, как бы мне хотелось мыть жирные чанки! Как здорово улыбаться и работать с сырым мясом»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Crandell [Кенни подаёт обгоревшие чёрные бельгийские вафли] Похоже, это не от Джулии.
Kenny Crandell Заткнись, викторина, и ешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Melissa Crandell Нам придётся вставать ни свет ни заря, чтобы прибраться в гараже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Sturak [Уолтеру] Телевизор портит мозги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kenny Crandell Как нам прожить следующие два месяца без денег?
Sue Ellen "Swell" Crandell Может, устроим гаражную распродажу?
Kenny Crandell Мы же в глуши живём.
Sue Ellen "Swell" Crandell А позвонить папе?
Kenny Crandell Папе всё равно.
Zach Crandell А шантажировать папу?
Melissa Crandell А сдавать кровь? Разве за это не платят?
Kenny Crandell Только если тебе больше 18.
Sue Ellen "Swell" Crandell Вот и пропало наше отличное лето.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Crandell [смотрят викторину, пытаются угадать ответ] Аляска... Аляска... Контейнер Аляски... Аляска... разлив.
[миссис Стурук выключает телевизор]
Walter Crandell Эй! Я же смотрел!
Mrs. Sturak Телевизор мозги р#т!
[берёт первый том энциклопедии и кидает Уолтеру]
Mrs. Sturak Иди в свою комнату! Завтра утром жду полный доклад о жизни трубкозуба!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кит Куган
Keith Coogan
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Christina Applegate
Джоанна Кэссиди
Joanna Cassidy
Роберт Гормэн
Robert Hy Gorman
Кристофер Петтиет
Даниэль Харрис
Даниэль Харрис
Danielle Harris
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Josh Charles
Кончетта Томеи
Concetta Tomei
Джейн Брук
Jayne Brook
Джон Гец
Джон Гец
John Getz
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
David Duchovny
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше