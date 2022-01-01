Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Гец
Джон Гец
John Getz
О персоне
Фильмография
Джон Гец
John Getz
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Джона Геца
Родился 15 октября 1976 года. Давенпорт, Айова, США.
Развернуть
Фильмография Джона Геца
Смертельная тропа
триллер
2019, США
5.0
Некоторые женщины
драма
2016, США
6.0
Трамбо
драма, биография
2015, США
7.0
Зодиак
триллер, драма, криминал
2007, США
7.0
День без мексиканца
драма, сказка, комедия
2004, США / Мексика / Испания
5.0
Кукловод
мелодрама, триллер, драма
1994, Великобритания
5.0
Не говори маме, что няня умерла
комедия
1991, США
6.0
Кудряшка Сью
мелодрама, комедия, семейный
1991, США
7.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне