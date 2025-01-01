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Киноафиша Фильмы Барби Цитаты из фильма Барби

Цитаты из фильма Барби

Gloria Быть женщиной — это просто невозможно. Ты такая красивая и умная, а меня убивает, что ты не думаешь, что ты достаточно хороша. Как будто мы всегда должны быть необыкновенными, но при этом всё время всё делаем неправильно. Ты должна быть худой, но не слишком. И никогда нельзя сказать, что хочешь быть худой. Надо говорить, что хочешь быть здоровой, но при этом нужно быть худой. У тебя должны быть деньги, но просить их нельзя — это вульгарно. Ты должна быть начальницей, но нельзя быть злой. Ты должна вести за собой, но не давить на чужие идеи. Ты должна любить быть мамой, но не говорить о детях всё время, черт побери. Ты должна быть карьеристкой, но всегда заботиться о других. Ты должна отвечать за плохое поведение мужчин — это безумие, но если ты это заметишь, тебя обвинят в нытье. Ты должна быть красивой для мужчин, но не слишком, чтобы не соблазнять их и не угрожать другим женщинам, ведь ты часть женского сообщества. Но всегда выделяйся и будь благодарна. И никогда не забывай, что система несправедлива. Признай это, но при этом всегда будь благодарна. Ты ни в коем случае не должна стареть, грубить, хвастаться, быть эгоисткой, падать, терпеть поражение, бояться, выходить из рамок. Это слишком сложно! Всё противоречиво, и никто не даст тебе медаль или не скажет спасибо! И оказывается, что не только ты всё делаешь неправильно, но и во всём виновата сама. Я так устала смотреть, как я и каждая другая женщина запутываемся в узлах, чтобы людям мы нравились. И если всё это правда даже для куклы, которая просто символизирует женщин, то я даже не знаю.
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Barbie [в слезах] Я больше не красивая!
Gloria Что? Ты же очень красивая!
Barbie Я не красивая, как типичная Барби!
Narrator Заметка для создателей: Марго Робби — не тот человек, которого стоит брать на эту роль, если хотите донести эту мысль.
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Ken Если честно, когда я узнал, что патриархат — это не только про лошадей, я потерял интерес.
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Ken Я подумал, может, останусь у тебя сегодня.
Barbie Зачем?
Ken Потому что мы парень и девушка.
Barbie Чтобы что?
[пауза]
Ken Честно говоря, я и сам не знаю.
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Ruth У людей есть только один конец. Идеи живут вечно.
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Allan Алланы уже были в реальном мире, и никто не заметил! NSYNC? Они все — Алланы! Даже тот!
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Ken Я просто Кен, и этого достаточно / И я отлично справляюсь с делами.
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Barbie Мистер Мэттел...
Mattel CEO Просто зовите меня мамой.
Barbie Нет, спасибо.
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Barbie [другим Барби на вечеринке] Вы когда-нибудь думали о том, чтобы умереть?
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Ken Привет, Барби!
Barbie Привет, Кен!
Barbie Привет, Барби!
Barbie Привет, Барби!
Barbie Привет, Барби!
Barbie Привет, Барби!
Barbie Привет, Барби!
Ken Привет, Барби!
Barbie Привет, Кен!
Ken Привет, Кен.
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Barbie У меня нет вагины, а у него нет пениса. У нас нет гениталий.
Ken А у меня — все гениталии!
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Ruth Мы, матери, стоим на месте, чтобы наши дочери могли оглянуться назад и увидеть, как далеко они продвинулись
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Aaron Dinkins Я мужчина без власти, значит ли это, что я женщина?
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[когда Барби уходит из Барби-Лэнда, она находит Кена в своей машине]
Barbie Что ты здесь делаешь?
Ken Я еду с тобой!
Barbie Ты взял ролики?
Ken [показывает ролики] Я никуда без них не еду!
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[последние реплики]
Barbie Привет.
Doctor Receptionist Имя?
Barbie О, эм... Хэндлер, Барбара.
Doctor Receptionist И зачем вы сегодня, Барбара?
Barbie Я к гинекологу!
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Ken Это только мне кажется, или эти дома Моджо Доджо стали намного круче?
Barbie [последний слог заглушен, рот прикрыт логотипом Mattel] Потому что это Дримхаусы, м****.
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Ken Для неё слова «долгосрочная, на расстоянии, без обязательств, случайная девушка» ничего не значат?
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Barbie [в восторге] Ты такая красивая.
Женщина на скамейке [уверенно] Я знаю!
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Mattel CEO Я сын матери и племянник тёти. Некоторые из моих лучших друзей... евреи!
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Narrator [из трейлера] С самого начала времен, с тех пор как появилась первая маленькая девочка, всегда существовали куклы. Но куклы были всегда и навсегда именно младенческими, до тех пор, пока...
[большая фигурка видна молодым, примитивным девочкам; оказывается, что это Барби в её культовом чёрно-белом купальнике]
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Sasha Мужчины ненавидят женщин, а женщины — женщин. Вот в чём мы все можем согласиться.
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Doctor Нет, я не позволю тебе сделать всего одну аппендэктомию.
Ken Но я же мужчина.
Doctor Но не врач.
Ken Можно поговорить с врачом?
Doctor Ты и есть врач.
Ken Мне нужна ручка с кнопкой.
Doctor Нет.
Ken Острый шприц?
Doctor Нет.
Ken [он идет к мужчине-врачу] Вот он.
Doctor Кто-нибудь, вызовите охрану.
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Allan Привет, Аллан!
Barbie О, привет, Аллан!
Narrator У Аллана нет двойников. Он — просто Аллан.
Allan Да, я... в этом немного путаюсь.
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Sasha Ты фашист!
Barbie Как я могу быть фашисткой?
[сквозь слёзы]
Barbie Я не управляю железными дорогами и торговыми потоками...
[плачет]
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Barbie Будто я была во сне, где я действительно увлеклась режиссёрской версией «Лиги справедливости» Зака Снайдера.
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Ken У вас с патриархатом совсем не клеится.
Corporate Man Наоборот, у нас с патриархатом полный порядок.
[шёпотом]
Corporate Man ... мы просто лучше умеем это скрывать.
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Barbie Заходи в мой Странный Дом! Привет, я Странная Барби, я сижу на шпагате, у меня прикольная стрижка и я пахну подвалом.
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Barbie Я никогда не смотрела «Крёстного отца»...
Ken О боже! Ты никогда не смотрела «Крёстного отца»? Этот фильм — гениальное произведение и триумф, который Роберт Эванс...
Barbie Можешь начать фильм сначала и просто всё время болтать?
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Sasha Тоже есть Кены?
Barbie Кенов много.
Sasha А где все Кены живут?
Barbie Не знаю.
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Mattel CEO [увидев беременную Мидж] Я думал, что мы её сняли с производства.
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Barbie [кричит] ПЛОСКИЕ СТОПЫ!
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Narrator Барби каждый день проводит отлично. Кену хорошо только тогда, когда Барби на него смотрит.
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Ruth Меня арестовали за уклонение от уплаты налогов, но это уже другая история.
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Barbie Ой! Я бы никогда не носила каблуки, если бы мои ноги были такой формы!
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Barbie Ты можешь быть запрограммирована или уродлива. Другого не дано.
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Ken Я сыграю тебе на гитаре.
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Ken Да, потому что на самом деле моя работа... это просто пляж.
Barbie И как же ты отлично справляешься с этой пляжной работой!
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Ken [пение] Я просто Кен, а в другом месте я был бы на десять из десяти! Судьба ли мне — жить и умирать жизнью светловатой хрупкости?
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Gloria У тебя нет прав.
Sasha В этой машине нет двигателя!
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Barbie Кенленд содержит зерно собственного разрушения.
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Gloria [показывает свои рисунки] Это Барби «Неудержимые мысли о смерти»... а это Барби «Целлюлит по всему телу»
[переворачивает страницу в своем скетчбуке]
Gloria ... а это Барби «Парализующий стыд»...
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Ken Я просто не знаю, кто я без тебя.
Barbie Ты — Кен.
Ken Но это Барби и Кен. Нет просто Кена. Вот зачем я и был создан. Я существую только в тепле твоего взгляда. Без него я — просто маленький блондин, который не умеет делать сальто.
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Barbie Хотелось бы глянуть, что за голый комок он прячет под этими джинсами.
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Mattel CEO Женщины — основа этой компании! В 90-х была женщина-генеральный директор, а потом ещё одна... в какой-то момент. Так что уже двое, считай!
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Gloria [наблюдая, как Барби медленно переворачивается лицом вниз на землю] Она не умирает, у неё просто экзистенциальный кризис.
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Ken Ты хочешь стать моей невестой, или моей долгосрочной, на расстоянии, без обязательств, случайной девушкой?
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Ken Увидимся на пляже Малибу!
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Кен [Надевает пару солнечных очков] Каждый вечер — мужская вечеринка.
[Надевает вторую пару солнечных очков]
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Sasha Чёрт возьми, Барби Спасительница Белых!
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Barbie Мне кажется, тут какой-то скрытый смысл... и, похоже, двойной.
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Mattel Executive #1 БарбиЛенд — это параллельный мир, где всё размером с куклу, или Барби нашего роста?
Mattel CEO Генеральный директор Mattel, Аарон Динкинс, исполнительный директор Mattel #2, молодой исполнительный директор Mattel, ещё более молодой сотрудник Mattel: Да.
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Ken [уходит из кадра] ... Великолепно!
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Narrator Благодаря Барби все проблемы феминизма решены!
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Ken А что если там пляж? Тебе там нужен профессионал.
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Mattel CEO Никто не отдыхает, пока эта кукла не вернётся в коробку!
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Ken [Сквозь слёзы, на коленях, глядя на свои руки] Кен... это... я?
[Смотрит на Барби, которая ободряюще кивает]
Ken Кен... это я.
[Стоит смело, крича вызывающе]
Ken Кен — это я!
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Ken [поёт] Что ей нужно, чтобы увидеть мужчину за загаром?
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Ken А Нобелевская премия для лошадей достаётся Кену!
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Ken Что нам делать с Барби?
Ken Можем выбросить их на берег?
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Barbie Что бы сделала Умная Барби?
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Allan Я никогда отсюда не выберусь!
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Mattel CEO E-O-D... это сокращение от «End Of Day» — конец рабочего дня.
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Barbie Это меня трогает, и я это выражаю. Мне несложно держать логику и чувства одновременно. И это не уменьшает мои силы. Это их расширяет.
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Barbie Озвучивая ту внутреннюю борьбу, которую испытывает женщина в патриархате, ты лишила её силы.
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Advertising Voice Ладно, ребята, пора бежать за новой Барби Депрессией. Она весь день и ночь ходит в спортивных штанах. Сегодня она семь часов сидела в Инстаграме, смотрела фотографии помолвки своей отчужденной лучшей подруги, поедая большую упаковку Старбёрстов. Теперь у неё болит челюсть. А ещё она собирается смотреть «Гордость и предубеждение» от BBC в седьмой раз, пока не уснёт. Тревога, панические атаки и ОКР продаются отдельно.
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Sasha Эй, а как насчёт Барби?
Mattel CEO Что ты имеешь в виду?
Sasha Как у неё заканчивается история? Что она получает?
Mattel CEO Это просто. Она влюблена в Кена.
Sasha Это не её конец.
Barbie Я не влюблена в Кена.
Mattel CEO Чего ты хочешь?
Barbie Я не знаю. Я... я уже не уверена, где моё место. Кажется, у меня нет конца.
Ruth В этом и была задумка. Я создала тебя, чтобы у тебя не было конца.
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Barbie Значит, быть человеком — это не то, о чём мне нужно просить или даже хотеть? Я просто... сама это обнаруживаю?
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Ruth Ребята, как вы думаете, женщина, которая придумала Барби, похожа на Барби? Я — бабуля ростом меньше полутора метров с двойной мастэктомией... и проблемами с налогами. Никто не похож на Барби, кроме самой Барби, конечно.
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Mattel CEO Её призрак до сих пор обитает в офисе на 17-м этаже.
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Рут Быть человеком — это довольно некомфортно.
Барби Я знаю.
Рут Люди придумывают такие вещи, как патриархат и Барби, чтобы справиться с этим дискомфортом.
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Narrator Ну, у Кенов должно быть с чего-то начинать. И однажды у Кенов будет столько же власти и влияния в Барбилэнде, сколько у женщин в реальном мире.
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Barbie Итак, что выберешь? Можешь вернуться к своей обычной жизни и забыть обо всём этом, а можешь узнать правду о вселенной. Выбор за тобой.
Barbie Первое. Каблуки.
Barbie Нет. Сделаем по-другому. Ты должна хотеть знать.
Barbie Не хочу.
Barbie Ммм. Слушай, милая. Ты должна хотеть знать, хорошо? Попробуй ещё раз.
Barbie Я не Барби-приключение. Я — стереотипная Барби. Та, о которой думаешь, когда говорят «Представь Барби». Это я.
Barbie Я расстроена. Ты — зануда. Вот это зануда.
Barbie Ладно, я готова забыть.
Barbie Нет! Ты делаешь этот вариант! Я дала тебе выбор, чтобы ты почувствовала контроль.
Barbie Значит, первого варианта нет?
Barbie Нет!
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Aaron Dinkins Это уже было.
An Even Younger Mattel Employee Что? Когда?
Aaron Dinkins Слышал, лет десять назад какая-то женщина по имени Скиппер пришла в дом к одной семье на Ки-Уэсте. Попросилась посидеть с детьми, а потом пыталась взять их малыша покататься на серфе.
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Ken Я – свободный мужчина. Я знаю, что плакать — это не слабость.
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Gloria У меня есть идея.
Mattel CEO Расскажи мне о своей заветной мечте, дитя.
Gloria Ладно, а как насчёт Обычной Барби? Она не выдающаяся. Не президент ничего, а может и президент. Может, она мама. А может, и нет. Потому что нормально... просто хотеть быть мамой, или хотеть быть президентом, или мамой-президентом. Или не мамой и не президентом. У неё просто симпатичный топ, и она хочет прожить день, чувствуя себя неплохо.
Mattel CEO Это ужасная идея.
Mattel Executive #1 Да, это точно принесёт деньги.
Mattel CEO О, Обычная Барби. Мне нравится. Отлично.
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Ken Барби! Бери с собой свои леди-модные наряды. Бери свои диско-брюки Celebrate Bell Bottoms...
Barbie О!
Ken И свой костюм для ледового шоу и блестящую юбку для выступлений.
Gloria Это архивные вещи.
Ken Твои комплекты для пижамных вечеринок в Амстердаме.
Barbie Нет!
Ken И свои красивые брюки в стиле пейсли!
Barbie Только не пейсли!
Ken И выметайся!
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Mattel CEO Стыд тебе, Исполнительный Номер Два. Ты думаешь, что я провела всю свою жизнь в залах заседаний ради прибыли? Нет! Я пришла в этот бизнес ради маленьких девочек и их мечтаний. Самым не жутким способом. Теперь точи лезвие быстрее. Время на исходе.
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Barbie Ты даёшь мне разрешение стать человеком?
Ruth Тебе не нужно моего разрешения.
Barbie Но ты же создатель. Ты... разве не управляешь мной?
Ruth Я не могу управлять тобой больше, чем могу управлять своей дочерью. Я назвала тебя в её честь, Барбара. И всегда надеялась на тебя так же, как надеялась на неё. Мы, матери, стоим на месте, чтобы наши дочери могли оглянуться и увидеть, как далеко они зашли.
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Ken Я хочу высокую должность с хорошей зарплатой и влиянием, пожалуйста.
Corporate Man Хорошо, тебе понадобится как минимум MBA. И у многих из нас есть докторские степени.
Ken Разве быть мужчиной недостаточно?
Corporate Man На самом деле, сейчас всё наоборот.
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Barbie Чёрт, казалось бы, стройка в обед — идеальное место для женской силы, но тут было слишком... мужское.
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Barbie Это лучший день на свете. И вчера был такой же, и завтра будет, и послезавтра, и даже среды, и каждый день с этого момента и навсегда.
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Sasha Или отвлечь их проверенным способом. Надеть очки, чтобы они поняли, что ты красивая.
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Gloria Ты должна найти способ отказать мужчинам, не задев их самолюбия. Потому что если скажешь им «да», ты — легкомысленная, а если скажешь «нет» — зануда.
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Gloria Вы должны быть для них мамочками, но не напоминать им их настоящую маму. Вся ваша сила должна прятаться за смешком.
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Gloria Тебе нравятся мои рисунки?
Sasha Они странные, мрачные и сумасшедшие. Всё то, кем ты притворяешься не быть.
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Barbie Нет, Кен. Это мой Дом Мечты. Это мой Дом Мечты! Он мой!
Ken Нет, теперь это уже не Дом Мечты Барби. Отныне это будет Дом Кена — Дом Моджо-Доджо-Каса.
Sasha Не нужно говорить и додзё, и дом.
Gloria И каса...
Ken Но ты говоришь, потому что так кайфово. Попробуй.
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Ken Можно я сегодня к тебе приду?
Barbie Конечно. У меня особо ничего не намечается. Просто огромная вечеринка со всеми Барби, хореография и специально написанная песня. Ты должен зайти.
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Ken Но чем мы будем драться? У нас же нет оружия.
Ken Теннисными ракетками и волейбольными мячами.
Ken И шлепками.
Ken И пляжными состязаниями.
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Gloria Это Шугар Дэдди Кен. И Кен с волшебной серёжкой. Их перестали выпускать в Маттел.
Sasha Шугар Дэдди?
Sugar Daddy Ken Нет, нет, нет, нет. Я не шугар дэдди. Это Шугар, а я её папаша.
Earring Magic Ken А у меня есть серёжка. Волшебная серёжка.
Gloria Это были настоящие Кены.
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Narrator Итак, Барби покинула пастельные тона и пластик Барби Лэнда ради пастельных тонов и пластика Лос-Анджелеса.
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Barbie Я не совсем понимаю, что мне теперь делать. Я всегда была Стереотипной Барби, и, кажется, я ни в чём больше толком не умею.
Ruth Ты спасла Барбиленд от патриархата.
Barbie Это была очень командная работа.
Ruth И ты помогла этой маме и дочке наладить связь.
Barbie Они действительно помогли друг другу.
Ruth Может, ты — Скромная Барби?
Barbie Возможно, я уже не Барби.
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Barbie Что с ними не так?
Ken Мы только что объяснили им безупречную, идеальную, бесшовную логику патриархата, и они рухнули.
Gloria О, Боже. Это как в 1500-х с коренными народами и оспой. У них не было защиты от этого.
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Barbie Я не думаю, что всё должно вернуться к тому, как было раньше. Ни Барби, ни Кен не должны жить в тени.
Allan И Эллан тоже.
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Barbie По нашему мнению, деньги — это не свобода слова, и корпорации изначально не обладают правами на свободу слова. Так что любые их заявления о том, что они реализуют это право, — просто попытка превратить нашу демократию в олигархию.
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Barbie Я хочу быть частью тех, кто создаёт смысл. Не тем, что создан. Я хочу придумывать. Я не хочу быть идеей.
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Barbie Я знаю, что я стереотипная Барби и потому не строю догадок о причинах происходящего вокруг, но некоторые вещи явно связаны. Неприятный запах изо рта утром, холодный душ, сгоревшая вафля и падение с крыши.
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Sasha Ладно, Барби, давай сделаем это. Ты заставляешь женщин плохо себя чувствовать с тех пор, как тебя придумали.
Barbie Мне кажется, ты всё перепутала.
Sasha Ты олицетворяешь всё плохое в нашей культуре. Сексуализированный капитализм, нереалистичные стандарты красоты...
Barbie Нет, нет, нет. Ты описываешь стереотип. Барби — это гораздо больше, чем это.
Sasha Посмотри на себя.
Barbie Ну, технически я — Стереотипная Барби.
Sasha Ты отбросила феминизм на 50 лет назад. Ты разрушаешь врождённое чувство собственного достоинства у девочек и губишь планету своим прославлением безудержного потребления.
Barbie Нет, я должна помогать тебе, делать тебя счастливой и сильной.
Sasha О, я и есть сила. И пока ты не появилась здесь и не заявила, что ты Барби, я не думала о тебе годами, ты фашистка!
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Ken Сначала я думал, что Настоящий Миром управляют мужчины. Потом была минута, когда я подумал, что им управляют лошади. Но потом я понял, что лошади — это просто продолжение мужчин.
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Sasha Так ты типа «Барби» Барби? Типа профессиональная дурочка?
Barbie Нет. Барби — не дурочка. Барби — врач, юрист, сенатор и лауреат Нобелевской премии.
Junior High Friend Ты лауреат Нобелевской премии?
Barbie О, нет, я нет, но Барби — да.
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Narrator Когда играешь с Барби... никто не утруждает себя проводить их вниз по лестнице и за дверь и так далее. Ты просто берёшь их и ставишь туда, куда хочешь. Используешь воображение.
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Кен Там я был кем-то. И когда я шел по улице... люди уважали меня просто за то, кто я есть. Одна женщина даже спросила, который час.
Кен Да ну!
Кен Да. И если бы не эти технические детали, как MBA, медицинские дипломы и, не знаю, уроки плавания, я бы мог править этим миром. Но здесь мне ничего из этого не нужно. Здесь я просто парень. И знаешь что? Этого достаточно.
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Barbie О, смотри, стройка. Нам нужна эта женская энергия.
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Dan at the FBI Две твоих куклы сбежали.
Aaron Dinkins Невозможно. Откуда ты знаешь?
Dan at the FBI Не дерзи мне, Аарон. Пара блондинок, зовутся Барби и Кен. Катаются на роликах в Санта-Монике. Нам понадобится помощь Mattel, чтобы посадить «орла». Не облажайся, Аарон!
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Barbie Мне нужно поговорить с кем-то ответственным. Здесь всё наоборот. Мужчины смотрят на меня, как на предмет. Девчонки меня ненавидят. Все считают меня сумасшедшей, и меня постоянно арестовывают.
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Barbie Так что же мне сделать, чтобы исправить разрыв в пространственно-временном континууме, вернуть себе ноги, избавиться от этой целлюлитной гадости и просто не превратиться в Странную Барби?
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Sasha Отвлеки их, делая вид, что ты беспомощна и растеряна. Кенам не устоять перед дамой в беде.
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Narrator С самого начала времен, с тех пор как появилась первая маленькая девочка, существовали куклы. Но куклы всегда и навсегда были младенцами. Девочки, которые с ними играли, могли только притворяться мамами. Что, впрочем, может быть забавно, по крайней мере, какое-то время. Спроси у своей мамы.
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Barbie Вы когда-нибудь думали о смерти?
[звук царапанья иглы по пластинке]
Barbie [музыка и разговоры замирают] Не знаю, почему я это сказала. Просто умираю как хочу потанцевать.
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Barbie Спокойной ночи, Барби! Я точно больше не думаю о смерти.
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Mattel CEO О, нет. Первый шаг — всегда роликовые коньки.
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Ken Что нам делать?
Ken Мы поодиночке выбиваем их с пляжа.
Ken Нет. Мы идём войной.
Ken Против Барби?
Ken Нет, против Кенов.
Ken Но мы же Кены.
Ken Другие Кены.
Ken Тогда, наверное, им надо дать другое имя, чтобы не путаться.
Ken Нет, мы поймём, о чём речь.
Ken Но если мы на поле боя, и ты скажешь «Кен слева», как я пойму, про каких Кенов речь — про нас или про тех?
Ken Потому что, ребята, мы атакуем в десять и используем утренние волны.
Ken Но не слишком рано — мы же хотим выспаться.
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Barbie Отправь меня через портал.
Barbie Ладно. На самом деле портала нет.
Barbie О.
Barbie Это образное выражение. На самом деле это спорткар, потом гидроцикл, потом ракетный корабль, потом двухместный велосипед, потом дом на колёсах — веселье, потом снегоход, бр-р, который доставит тебя почти до штата Лос-Анджелес, где ты наденешь неон и роликовые коньки и войдёшь в страну Калифорния. Странно, знаю. Лучше не думать об этом слишком много.
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Ken Слушай, я просто пью пару пивцов в моём Моджо-Додзё Каса Хаусе.
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Ken Покорять волны гораздо опаснее, чем кажется.
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Sasha Ты правда собираешься позволить Барби увести тебя и твою дочку-подростка в какой-то воображаемый мир?
Gloria Да, и хочешь знать почему? Потому что я никогда ничего не делаю для себя.
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Mattel CEO Но благодаря Барби теперь и я могу снять с себя это тяжёлое экзистенциальное бремя, сохранив при этом вполне реальный титул генерального директора.
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Ken Мы дрались только потому, что не знали, кто мы на самом деле.
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Barbie У меня все деньги на сберегательном счёте.
Ken Это совсем неправильно. Тебе нужны государственные облигации, корпоративные облигации, депозитные сертификаты.
Barbie Никто сейчас не покупает депозитные сертификаты.
Ken О, милая, ты такая забавная, когда путаешься. Но нет, не музыка. CD — это сертификат депозита.
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Barbie Ой! Фотошоп такой сложный! Я просто не понимаю, как пользоваться инструментом Выделение.
Ken Дорогая, ты можешь пользоваться инструментом Выделение только если слой выделен. Я покажу тебе.
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Barbie Я никогда не хотела, чтобы что-то менялось.
Gloria О, дорогая, такова жизнь. Всё меняется.
Barbie Это... Это ужасно. Я не хочу этого. Не в моей жизни. Нет, спасибо. Просто нет, я не хочу этого. Я просто сяду здесь и буду ждать, надеясь, что одна из Барби, которая больше склонна к лидерству, очнётся и что-то сделает с этим бардаком.
Gloria Я действительно понимаю это чувство. Это как быть человеком всё время...
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Barbie Вау. А теперь ты делаешь это навсегда — с помощью специального голосования, чтобы изменить Конституцию.
Ken Точно. Всего через 48 часов все Кены пойдут на выборы и проголосуют за изменение Конституции — ради Кенов, ради Кенов и из-за Кенов!
Barbie Ты не можешь так поступать. Это Барбиленд. Барби много работали и мечтали, чтобы сделать его таким, какой он есть. Ты... Ты не можешь просто так всё отменить за один день.
Ken Буквально и фигурально — смотри, как я. А теперь, извините... Это мой Моджо Додзё Каса Хаус, а не Барбиный Моджо Додзё Каса Хаус. Верно?
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Ken Пристегнись, детка. Потому что теперь Барби Ленд — это Кен Ленд. И тут будет всё как в Сентури Сити в Лос-Анджелесе, потому что там всё продумали до мелочей. Стоит только выйти из машины, и ты думаешь: «Не могу поверить, как здесь круто!»
Barbie Нет, нет, нет. В Сентури Сити ничего не продумали — мы их подвели.
Ken Нет! Ты подвёл меня!
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Barbie О, ты это сделала. Ты открыла портал.
Barbie Я не открывала портал.
Barbie Кто-то открыл. И теперь в мембране между Барбилендом и Реальным миром дыра во времени, и если хочешь снова быть идеальной Шаблонной Барби, детка, тебе нужно это починить. Иначе всё будет становиться всё страннее. Посмотри на верхнюю часть бедра.
Barbie Что это?
Barbie Целлюлит. Он будет распространяться повсюду.
Barbie Что?
Barbie Потом ты начнёшь становиться грустной, мягкой и сложной.
Barbie Нет!
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Sasha Слава богу, что они арестовали эту сумасшедшую. Эм, эм... эту женщину, которая не в себе.
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Ken Я выкину вас двоих на берег одновременно.
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Ken Кто хочет сдвинуть его с места, должен сначала сдвинуть меня.
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Narrator Мидж была беременной подругой Барби. На самом деле давайте Мидж не показывать. Маттел сняли её с производства, потому что беременная кукла — это уж слишком странно.
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Narrator Потому что Барби может быть кем угодно, женщины тоже могут быть кем угодно.
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Ken Стивен Малкамус действительно вобрал в себя резкую разговорно-песенную манеру Лу Рида с постпанковыми влияниями таких групп, как Wire и The Fall.
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Barbie Ты скоро восстановишься. На самом деле, пока я это говорил, ты уже поправился.
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Narrator Все эти женщины — Барби, а Барби — это все эти женщины.
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Ken Влияние Porsche 356 на весь автомобильный мир невозможно переоценить.
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Ken Почему Барби не рассказала мне про патриархат, который, насколько я понимаю, — это когда мужчины и лошади правят всем?
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El Esposo de Gloria Sí se puede.
Gloria Это политическое заявление.
Sasha Это культурное присвоение, пап.
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Barbie Ты играешь на их эго и мелочной зависти, заставляешь их ссориться друг с другом. Пока они дерутся, мы возвращаем Барби-Ленд.
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Barbie Какая красивая песня, которую ты играешь. Ты её написал?
Ken Да. Хочешь сесть здесь и смотреть, как я играю, пока я неловко смотрю тебе в глаза четыре с половиной минуты?
Barbie Я бы с радостью.
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Barbie Я готова быть твоей девушкой на расстоянии без особых обязательств, если ты не против.
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Ken О, боже мой. Ты никогда не видел «Крёстного отца»? Этот фильм — богатое сочетание эстетического гения Копполы и триумфа Роберта Эванса и архитектуры студийной системы 70-х.
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Gloria Скажи ему, что ты никогда не смотрела «Крёстного отца». И что тебе бы хотелось, чтобы они тебе объяснили.
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Sasha Ты должен попробовать. Даже если... Даже если не получится идеально, ты можешь сделать лучше.
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Barbie Зачем ты пожелала мне попасть в твой сломанный мир, используя свои сложные человеческие мысли и чувства?
Gloria Что?
Barbie Барби-Ленд был идеален раньше. Я была идеальна раньше.
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Ken Я сейчас просто пьяный как сапожник.
Ken Точно так же.
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Barbie Кому пивка?
Barbie Что ты делаешь? Ты же врач.
Barbie Мне нравится быть полезным украшением.
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Mattel CEO Они отправились в Барби-Ленд.
Aaron Dinkins О, нет.
Mattel CEO И она привела туда людей. Это может означать очень странные вещи для нашего мира.
Mattel Executive #1 Например...
Aaron Dinkins Что?
Mattel CEO Такого, что ни одно наше воображение даже представить не может.
Mattel Executive #1 Подкаст, который ведут два мудрых дерева. Или хор из двух тысяч молодых пап.
Mattel CEO Даже близко не так. Нам нужно попасть в Барби-Ленд. Вперёд! Найдите лезвия! Просто выберите направление и бегите!
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Sasha Ты светишься настоящей Барби?
Gloria Нет! То есть, может быть. Немного, да.
Sasha Я даже не знаю, с чего начать с этой ерундой о том, чтобы Барби ожила.
Gloria О, Саша, послушай. Я просто скучная мама с унылой работой и дочкой, которая меня ненавидит. Ты же не удивишься, что мне хочется немного повеселиться?
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Mattel CEO Я пытаюсь сказать... Залезай в коробку, ты, развратница! Что? Я теперь не могу сказать «развратница»?
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Barbie Разве вы не собираетесь поблагодарить меня и крепко обнять? За то, что я ваша любимая игрушка?
Sasha Мы не играли с Барби с тех пор, как нам было около пяти лет.
Junior High Friend Да, я ненавидела кукол с волосами.
Junior High Friend Я бы играла с Барби, но это было что-то вроде последнего варианта.
Junior High Friend Я обожала Барби.
Sasha В любом случае, даже тогда это было для нас ужасно.
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Mattel CEO Если станет известно, что наши куклы приехали из Барби-ленда в Лос-Анджелес в виде полноразмерных копий... и ходят по земле... это будет очень плохо.
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Aaron Dinkins Я собираюсь подняться на самый верх.
Young Mattel Executive Никто не доходит до самого верха.
Aaron Dinkins Я должен.
An Even Younger Mattel Employee Ты можешь никогда не вернуться.
Aaron Dinkins Я знаю.
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Barbie Вот девочка и кукла. И никогда им не сойтись.
Barbie Они сходятся?
Barbie Да.
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Doctor Нет, я не позволю тебе сделать всего лишь одну аппендэктомию.
Ken Но я же мужчина.
Doctor Но не врач.
Ken Пожалуйста?
Doctor Нет.
Ken Можно поговорить с врачом?
Doctor Ты и есть врач.
Ken Ты можешь принести мне кофе?
Doctor Нет.
Ken А ещё мне нужна ручка-кликер.
Doctor Нет.
Doctor Нет.
Ken И острый инструмент.
Doctor Нет.
Ken Вот он! Доктор!
Doctor Кто-нибудь, вызовите охрану.
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Policeman Обожаю трико.
Policeman Обожаю налокотники.
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Ken Похоже, этот пляж оказался для тебя чересчур, Кен.
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Ken Если бы я не был серьёзно ранен, я бы сейчас тебя на пляж выкинул, Кен.
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Ken Я всегда готова тусить с тобой на пляже, Кен.
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Ken Ладно, Кен, ты в деле. Пойдём на пляж.
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Ken Но ты даже не знаешь, как правильно выброситься на берег. Как ты собираешься выбросить нас обоих?
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Barbie Нужно двоим, чтобы открыть портал.
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Aaron Dinkins Думаю, вам стоит это услышать, сэр.
Mattel CEO Можете просто отправить это по почте? И пришлите мне к концу рабочего дня.
[шёпотом]
Mattel CEO К концу рабочего дня.
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Barbie Ничего страшного, если ты плачешь. Знаешь, я тоже плакала. Это даже как-то удивительно.
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Barbie Ладно. Кен, тебе нужно понять, кто ты без меня.
Ken Почему?
Barbie Ты — не твоя девушка. Ты — не твой дом, не твоя норка.
Ken Пляж?
Barbie Нет. Ты даже не пляж. Может, всё то, что ты считал собой... на самом деле — это не ты. Может, это Барби и... Кен.
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Mattel CEO Слушай, ты знаешь, сколько раз я хотел встать на совещании совета директоров и просто сказать: «Может, просто пощекочемся?»
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Barbie Не вините меня, вините Mattel. Они устанавливают правила.
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Mattel CEO А когда ты думаешь о блеске, о чём ты думаешь потом? О женской силе.
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Junior High Friend Уничтожь Барби.
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Ken Мне нужно найти место, где я смогу заново построить патриархат.
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Barbie Мне нравится не принимать никаких решений. Это как день в спа для моего мозга. Навсегда.
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Sasha Знаешь, я почти жалею тебя, но ты именно такой, каким я тебя и представляла.
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Dan at the FBI Это Дэн из ФБР.
Aaron Dinkins О, а это Аарон из Маттел.
Dan at the FBI Мне плевать, кто ты там, Аарон. Ты что, стажёр какой-то?
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Ken Что мне делать? Следовать за Барби в этот страшный черный грузовик без опознавательных знаков? Кстати, такой грузовичок я бы не прочь заполучить.
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Barbie Настоящий мир — не такой, каким я его себе представляла.
Ruth Он никогда таким не бывает. И разве это не прекрасно?
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Barbie Кен? Что ты натворил? Что на тебе надето?
Ken Не задавай вопросов. Просто принимай, малышка.
Barbie Не называй меня малышкой.
Ken А как насчёт мини-малышка? Как этот мини-холодильник.
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Barbie Пожалуйста, просто оставь меня здесь. Просто оставь. Возвращайся в свой сломанный мир и оставь меня в моём.
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Ken Ну, ты оба раза ошибся, а я поставил на противоположное.
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Ruth Я всегда знала, что Барби меня удивит, но не ожидала такого.
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Mattel CEO Давайте устроим выездной корпоратив и просто пощекочем друг друга.
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Gloria Ты должна заставить их поверить, что ты довольна. Что у них власть. А когда они расслабятся, ты отберёшь её обратно.
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Ken Ненавижу, когда люди думают. Мне так скучно.
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Barbie Твой Кен — такой классный, настоящий белковый коктейль.
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Narrator Да, Барби изменила всё. А потом изменила всё снова.
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Narrator Девочки могут вырасти в женщин, которые способны добиться всего, чего захотят.
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Barbie Давай, Кен. Никого не собираются выгонять с пляжа.
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Ken Каждый вечер — девичник.
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Barbie А как мне вернуться обратно?
Barbie Так же, как и пришла, только в обратном порядке.
Barbie То есть мне нужно идти вперёд, но делать всё наоборот, или как...
Barbie Не усложняй.
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Barbie [говоря Чудной Барби] Теперь я такая же, как ты: уродливая и никому не нужная.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Америка Феррера
Америка Феррера
America Ferrera
Марго Робби
Марго Робби
Margot Robbie
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Helen Mirren
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Ри Перлман
Ри Перлман
Rhea Perlman
Майкл Сера
Майкл Сера
Michael Cera
Исса Рэй
Исса Рэй
Issa Rae
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Александра Шипп
Александра Шипп
Alexandra Shipp
Эмма Маккей
Эмма Маккей
Emma Mackey
Симу Лю
Симу Лю
Simu Liu
Коннор Суинделлс
Коннор Суинделлс
Connor Swindells
Ариана Гринблатт
Птолеми Слокам
Ptolemy Slocum
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
Кингсли Бен-Адир
Кингсли Бен-Адир
Kingsley Ben-Adir
Хари Неф
Хари Неф
Hari Nef
Джэми Деметриу
Джэми Деметриу
Jamie Demetriou
Шэрон Руни
Sharon Rooney
Ншути Гатва
Ншути Гатва
Ncuti Gatwa
Роб Брайдон
Роб Брайдон
Rob Brydon
Tom Stourton
Tom Stourton
Рэй Фиарон
Ray Fearon
Скотт Эванс
Скотт Эванс
Scott Evans
Риту Арья
Ritu Arya
Райан Уильямс
Ryan Williams
Уилл Меррик
Уилл Меррик
Will Merrick
Адам Рэй
Adam Ray
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