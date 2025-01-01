Быть женщиной — это просто невозможно. Ты такая красивая и умная, а меня убивает, что ты не думаешь, что ты достаточно хороша. Как будто мы всегда должны быть необыкновенными, но при этом всё время всё делаем неправильно. Ты должна быть худой, но не слишком. И никогда нельзя сказать, что хочешь быть худой. Надо говорить, что хочешь быть здоровой, но при этом нужно быть худой. У тебя должны быть деньги, но просить их нельзя — это вульгарно. Ты должна быть начальницей, но нельзя быть злой. Ты должна вести за собой, но не давить на чужие идеи. Ты должна любить быть мамой, но не говорить о детях всё время, черт побери. Ты должна быть карьеристкой, но всегда заботиться о других. Ты должна отвечать за плохое поведение мужчин — это безумие, но если ты это заметишь, тебя обвинят в нытье. Ты должна быть красивой для мужчин, но не слишком, чтобы не соблазнять их и не угрожать другим женщинам, ведь ты часть женского сообщества. Но всегда выделяйся и будь благодарна. И никогда не забывай, что система несправедлива. Признай это, но при этом всегда будь благодарна. Ты ни в коем случае не должна стареть, грубить, хвастаться, быть эгоисткой, падать, терпеть поражение, бояться, выходить из рамок. Это слишком сложно! Всё противоречиво, и никто не даст тебе медаль или не скажет спасибо! И оказывается, что не только ты всё делаешь неправильно, но и во всём виновата сама. Я так устала смотреть, как я и каждая другая женщина запутываемся в узлах, чтобы людям мы нравились. И если всё это правда даже для куклы, которая просто символизирует женщин, то я даже не знаю.