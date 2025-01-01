GloriaБыть женщиной — это просто невозможно. Ты такая красивая и умная, а меня убивает, что ты не думаешь, что ты достаточно хороша. Как будто мы всегда должны быть необыкновенными, но при этом всё время всё делаем неправильно. Ты должна быть худой, но не слишком. И никогда нельзя сказать, что хочешь быть худой. Надо говорить, что хочешь быть здоровой, но при этом нужно быть худой. У тебя должны быть деньги, но просить их нельзя — это вульгарно. Ты должна быть начальницей, но нельзя быть злой. Ты должна вести за собой, но не давить на чужие идеи. Ты должна любить быть мамой, но не говорить о детях всё время, черт побери. Ты должна быть карьеристкой, но всегда заботиться о других. Ты должна отвечать за плохое поведение мужчин — это безумие, но если ты это заметишь, тебя обвинят в нытье. Ты должна быть красивой для мужчин, но не слишком, чтобы не соблазнять их и не угрожать другим женщинам, ведь ты часть женского сообщества. Но всегда выделяйся и будь благодарна. И никогда не забывай, что система несправедлива. Признай это, но при этом всегда будь благодарна. Ты ни в коем случае не должна стареть, грубить, хвастаться, быть эгоисткой, падать, терпеть поражение, бояться, выходить из рамок. Это слишком сложно! Всё противоречиво, и никто не даст тебе медаль или не скажет спасибо! И оказывается, что не только ты всё делаешь неправильно, но и во всём виновата сама. Я так устала смотреть, как я и каждая другая женщина запутываемся в узлах, чтобы людям мы нравились. И если всё это правда даже для куклы, которая просто символизирует женщин, то я даже не знаю.
Mattel CEOE-O-D... это сокращение от «End Of Day» — конец рабочего дня.
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BarbieЭто меня трогает, и я это выражаю. Мне несложно держать логику и чувства одновременно. И это не уменьшает мои силы. Это их расширяет.
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BarbieОзвучивая ту внутреннюю борьбу, которую испытывает женщина в патриархате, ты лишила её силы.
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Advertising VoiceЛадно, ребята, пора бежать за новой Барби Депрессией. Она весь день и ночь ходит в спортивных штанах. Сегодня она семь часов сидела в Инстаграме, смотрела фотографии помолвки своей отчужденной лучшей подруги, поедая большую упаковку Старбёрстов. Теперь у неё болит челюсть. А ещё она собирается смотреть «Гордость и предубеждение» от BBC в седьмой раз, пока не уснёт. Тревога, панические атаки и ОКР продаются отдельно.
BarbieЯ не знаю. Я... я уже не уверена, где моё место. Кажется, у меня нет конца.
RuthВ этом и была задумка. Я создала тебя, чтобы у тебя не было конца.
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BarbieЗначит, быть человеком — это не то, о чём мне нужно просить или даже хотеть? Я просто... сама это обнаруживаю?
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RuthРебята, как вы думаете, женщина, которая придумала Барби, похожа на Барби? Я — бабуля ростом меньше полутора метров с двойной мастэктомией... и проблемами с налогами. Никто не похож на Барби, кроме самой Барби, конечно.
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Mattel CEOЕё призрак до сих пор обитает в офисе на 17-м этаже.
Mattel CEOРасскажи мне о своей заветной мечте, дитя.
GloriaЛадно, а как насчёт Обычной Барби? Она не выдающаяся. Не президент ничего, а может и президент. Может, она мама. А может, и нет. Потому что нормально... просто хотеть быть мамой, или хотеть быть президентом, или мамой-президентом. Или не мамой и не президентом. У неё просто симпатичный топ, и она хочет прожить день, чувствуя себя неплохо.
Mattel CEOСтыд тебе, Исполнительный Номер Два. Ты думаешь, что я провела всю свою жизнь в залах заседаний ради прибыли? Нет! Я пришла в этот бизнес ради маленьких девочек и их мечтаний. Самым не жутким способом. Теперь точи лезвие быстрее. Время на исходе.
BarbieНо ты же создатель. Ты... разве не управляешь мной?
RuthЯ не могу управлять тобой больше, чем могу управлять своей дочерью. Я назвала тебя в её честь, Барбара. И всегда надеялась на тебя так же, как надеялась на неё. Мы, матери, стоим на месте, чтобы наши дочери могли оглянуться и увидеть, как далеко они зашли.
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KenЯ хочу высокую должность с хорошей зарплатой и влиянием, пожалуйста.
Corporate ManХорошо, тебе понадобится как минимум MBA. И у многих из нас есть докторские степени.
BarbieПо нашему мнению, деньги — это не свобода слова, и корпорации изначально не обладают правами на свободу слова. Так что любые их заявления о том, что они реализуют это право, — просто попытка превратить нашу демократию в олигархию.
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BarbieЯ хочу быть частью тех, кто создаёт смысл. Не тем, что создан. Я хочу придумывать. Я не хочу быть идеей.
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BarbieЯ знаю, что я стереотипная Барби и потому не строю догадок о причинах происходящего вокруг, но некоторые вещи явно связаны. Неприятный запах изо рта утром, холодный душ, сгоревшая вафля и падение с крыши.
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SashaЛадно, Барби, давай сделаем это. Ты заставляешь женщин плохо себя чувствовать с тех пор, как тебя придумали.
КенДа. И если бы не эти технические детали, как MBA, медицинские дипломы и, не знаю, уроки плавания, я бы мог править этим миром. Но здесь мне ничего из этого не нужно. Здесь я просто парень. И знаешь что? Этого достаточно.
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BarbieО, смотри, стройка. Нам нужна эта женская энергия.
Dan at the FBIНе дерзи мне, Аарон. Пара блондинок, зовутся Барби и Кен. Катаются на роликах в Санта-Монике. Нам понадобится помощь Mattel, чтобы посадить «орла». Не облажайся, Аарон!
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BarbieМне нужно поговорить с кем-то ответственным. Здесь всё наоборот. Мужчины смотрят на меня, как на предмет. Девчонки меня ненавидят. Все считают меня сумасшедшей, и меня постоянно арестовывают.
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BarbieТак что же мне сделать, чтобы исправить разрыв в пространственно-временном континууме, вернуть себе ноги, избавиться от этой целлюлитной гадости и просто не превратиться в Странную Барби?
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SashaОтвлеки их, делая вид, что ты беспомощна и растеряна. Кенам не устоять перед дамой в беде.
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NarratorС самого начала времен, с тех пор как появилась первая маленькая девочка, существовали куклы. Но куклы всегда и навсегда были младенцами. Девочки, которые с ними играли, могли только притворяться мамами. Что, впрочем, может быть забавно, по крайней мере, какое-то время. Спроси у своей мамы.
BarbieЭто образное выражение. На самом деле это спорткар, потом гидроцикл, потом ракетный корабль, потом двухместный велосипед, потом дом на колёсах — веселье, потом снегоход, бр-р, который доставит тебя почти до штата Лос-Анджелес, где ты наденешь неон и роликовые коньки и войдёшь в страну Калифорния. Странно, знаю. Лучше не думать об этом слишком много.
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KenСлушай, я просто пью пару пивцов в моём Моджо-Додзё Каса Хаусе.
BarbieЭто... Это ужасно. Я не хочу этого. Не в моей жизни. Нет, спасибо. Просто нет, я не хочу этого. Я просто сяду здесь и буду ждать, надеясь, что одна из Барби, которая больше склонна к лидерству, очнётся и что-то сделает с этим бардаком.
GloriaЯ действительно понимаю это чувство. Это как быть человеком всё время...
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BarbieВау. А теперь ты делаешь это навсегда — с помощью специального голосования, чтобы изменить Конституцию.
KenТочно. Всего через 48 часов все Кены пойдут на выборы и проголосуют за изменение Конституции — ради Кенов, ради Кенов и из-за Кенов!
BarbieТы не можешь так поступать. Это Барбиленд. Барби много работали и мечтали, чтобы сделать его таким, какой он есть. Ты... Ты не можешь просто так всё отменить за один день.
KenБуквально и фигурально — смотри, как я. А теперь, извините... Это мой Моджо Додзё Каса Хаус, а не Барбиный Моджо Додзё Каса Хаус. Верно?
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KenПристегнись, детка. Потому что теперь Барби Ленд — это Кен Ленд. И тут будет всё как в Сентури Сити в Лос-Анджелесе, потому что там всё продумали до мелочей. Стоит только выйти из машины, и ты думаешь: «Не могу поверить, как здесь круто!»
BarbieНет, нет, нет. В Сентури Сити ничего не продумали — мы их подвели.
BarbieКто-то открыл. И теперь в мембране между Барбилендом и Реальным миром дыра во времени, и если хочешь снова быть идеальной Шаблонной Барби, детка, тебе нужно это починить. Иначе всё будет становиться всё страннее. Посмотри на верхнюю часть бедра.