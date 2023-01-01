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Арвентур
Арвентур, 2015: актеры и роли
Арвентур
2015 / Россия
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Арвентур, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ирина Евтеева
Irina Yevteyeva
В ролях
Сергей Дрейден
Sergey Dreyden
Владимир Кошевой
Валентин Цзин
Ян Нэм
Yan Nam
Леонид Мозговой
Владимир Аджамов
Юлия Маврина
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