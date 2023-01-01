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Арвентур Арвентур
Киноафиша Фильмы Арвентур Награды и номинации мультфильма Арвентур
Арвентур 2015 / Россия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Смотрите за 1
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Награды и номинации мультфильма Арвентур

Вся информация о мультфильме
ММКФ 2015 ММКФ 2015
Специальный приз жюри
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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