Награды и номинации фильма Лоуренс Аравийский

Награды и номинации фильма Лоуренс Аравийский 1962

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Best Cinematography - Color
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Лучший британский фильм
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best British Actor
Победитель
Best British Screenplay
Победитель
Best Foreign Actor
Номинант
