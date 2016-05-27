«Тем летом»: Рецензия Киноафиши

Лето по-итальянски

Снятый несколько лет назад и с успехом прошедший в Европе полнометражный дебют итальянки Гуанделины Запманьи «Тем летом» наконец добрался и до России.

Якопо Тройани. Кадр из фильма «Тем летом»

Действие мелодрамы разворачивается чуть раньше «наших дней» – в солнечной Тоскане 1981 года среди полей, холмов и виноградников. Именно сюда каждое лето приезжает провести беззаботные месяцы семья старшеклассника Маттео, главного героя – его родители и старшая сестра Элеонора. Однако на сей раз герои вынуждены бороться с проблемами: отец Маттео восстанавливает здоровье после инфаркта, а в отношениях между ним и матерью подростка царит отчужденность. 21-летняя Элеонора, недавно родившая ребенка, погружена в материнские заботы и при этом не желает отказываться от своей прежней страсти к приключениям. Сам Маттео находится на грани отчисления из школы и должен упорно заниматься, для чего ему нанимают репетитора, молодого человека Джулио, живущего по соседству. Этому лету суждено многое изменить в жизни героев…

Диана Флери. Кадр из фильма «Тем летом»

Спираль истории начинает раскручиваться немедленно: перед нами каноническая крепко сбитая мелодрама. Для этого есть все: необходимый клубок противоречий и персонажи, действующие с присущей итальянцам страстностью. И вот уже Элеонора, пытается вновь выстроить отношения с отцом своей дочки, а репетитор тем временем сходит по ней с ума. Маттео тоже переживает влюбленность, и не особенно счастливую. Несчастливы и его родители: однажды сын видит отца с любовницей. События наслаиваются, буквально наскакивают одно на другое – однако это не разрушает цельности восприятия. Герои отдыхают, танцуют, работают, смеются, и во всем буквально чувствуется темперамент. Прибавить сюда привольные тосканские пейзажи и музыку, то нежно-лиричную, то пронзительную – и прорисовывается картина, бьющая жизнью – той самой настоящей, в которой есть место и смерти, и разочарованиям.

Кадр из фильма «Тем летом»

Определенные открытия этого фильма – молодые актеры Диана Флери (Элеонора) и Мишель Чезари (Джулио). Девушка поразительно точна в своем образе и искрится жизнерадостностью. Чезари в роли слегка чудаковатого и неуклюжего, но честного и готового на все ради любимой Джулио ни в чем ей не уступает. Искренен и Якопо Тройани, сыгравший Маттео. И даже если сам написанный образ и не дотягивает до знаменитой планки, заданной еще Сэлинджером, нельзя не признать: Тройани справился с работой очень хорошо. Притом что работа была ответственной, ведь именно глазами подростка мы видим всю историю.

Кадр из фильма «Тем летом»

На выходе же получилась доброе и, пожалуй, очень честное кино – в замечательной итальянской традиции.

Александра Подольникова

В русском прокате с 26 мая. Расписание и покупка билетов на фильм «Тем летом»