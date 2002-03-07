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6.3
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Банкиры Бога
6.3
Банкиры Бога
, 2002
I banchieri di Dio
Италия / триллер, драма, криминал, биография, исторический / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Саундтреки
Постеры
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Места съёмок
6.3
О фильме
Загадочное и жестокое убийство «Банкира Бога», главы крупнейшего банка Ватикана, приоткрывает завесу таинственных финансовых махинаций Святого Престола…
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В ролях
Омеро Антонутти
Roberto Calvi
Памела Виллорези
Carla Calvi
Джанкарло Джаннини
Flavio Carboni
Рутгер Хауэр
Archbishop Paul Marcinkus
Винченцо Пелузо
Silvano Vittor
Пьер Паоло Каппони
Roberto Rosone
Алессандро Гассман
Francesco Pazienza
Гаэтано Амато
Boss Romano
Камилло Милли
Licio Gelli
Аугусто Дзукки
Umberto Ortolani
Режиссер
Джузеппе Феррара
Сценарист
Армения Балдуччи
,
Джузеппе Феррара
Композитор
Пино Донаджо
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2002
Премьера в мире
7 марта 2002
Дата выхода
7 марта 2002
Италия
Бюджет
7 000 000 000 ITL
Сборы в мире
$211 848
Производство
Sistina Cine, Metropolis Film, Rai Cinema
Другие названия
I banchieri di Dio, The Bankers of God: The Calvi Affair, I banchieri di Dio - Il caso Calvi, Los banqueros de Dios, The God's Bankers, Банкиры Бога, 上帝的银行家 卡维之死, 法王の銀行家 ロベルト・カルヴィ暗殺事件, Дело Кальви
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
12
голосов
6.2
IMDb
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саундтрек фильма
Банкиры Бога
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