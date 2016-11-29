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Тем летом - Трейлер
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Тем летом. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2016
Тем летом – Действие происходит летом 1981 года в провинции городка Гроссето (Тоскана). Семья Ренци по традиции проводит летние каникулы в своем загородном доме, расположенном среди живописных тосканских холмов и виноградников. Только этот год отличается от предыдущих. Отец семейства Витторио недавно перенес инфаркт и должен восстанавливать здоровье, при этом его отношения с женой сильно ухудшились. Мама Маринелла все больше молчит, погруженная в грустные мысли. Старшая дочь Элеонора, которой всего 21 год, прошлым летом забеременела и теперь должна заботиться о дочке и одновременно искать правильного мужчину, который принял бы ее с ребенком. Сын Маттео завалил 3 предмета в школе и должен все лето усердно заниматься, несмотря на подростковые порывы и влюбленность. Родители нанимают для Маттео репетитора, молодого студента, который становится важным персонажем, готовым помочь семье справиться со сложностями.
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