Это гимн Ливерпулю, родному городу режиссера, где история жизни автора переплетается с историей города. Это хвалебная песнь, наполненная любовью и горечью, гневом и ностальгией. Фильм снят по заказу города в честь назначения Ливерпуля культурной столицей Европы 2008.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 12 минут
Год выпуска2008
Премьера онлайн31 октября 2008
Премьера в мире19 мая 2008
Дата выхода
31 октября 2008
Великобритания
США
Бюджет$500 000
Сборы в мире$523 417
ПроизводствоHurricane Films, Northwest Vision and Media, Digital Departures
Другие названия
Of Time and the City, Del tiempo y la ciudad, Az idő és a város, Euloogia Liverpoolile, O czasie i mieście, O Tempo e a Cidade, Sobre o Tempo e a Cidade, Zaman ve şehre dair, Για το χρόνο και την πόλη, Время и город