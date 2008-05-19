Оповещения от Киноафиши
Время и город

Время и город

Of Time and the City 18+
О фильме

Это гимн Ливерпулю, родному городу режиссера, где история жизни автора переплетается с историей города. Это хвалебная песнь, наполненная любовью и горечью, гневом и ностальгией. Фильм снят по заказу города в честь назначения Ливерпуля культурной столицей Европы 2008.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 31 октября 2008
Премьера в мире 19 мая 2008
Дата выхода
31 октября 2008 Великобритания
31 октября 2008 США
Бюджет $500 000
Сборы в мире $523 417
Производство Hurricane Films, Northwest Vision and Media, Digital Departures
Другие названия
Of Time and the City, Del tiempo y la ciudad, Az idő és a város, Euloogia Liverpoolile, O czasie i mieście, O Tempo e a Cidade, Sobre o Tempo e a Cidade, Zaman ve şehre dair, Για το χρόνο και την πόλη, Время и город
Режиссер
Теренс Дэвис
Режиссер

Теренс Дэвис
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Self - Narrator Я прожил свою духовную и религиозную жизнь при папах Пии XII, Иоанне XXIII и Клиторе, каком-то там, что достаточно, чтобы сделать из любого человека язычника.
