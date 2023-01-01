Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слепая
Киноафиша Фильмы Слепая Фильмы похожие на Слепая
Blind Слепая 2014 / Норвегия / Нидерланды
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Слепая

Вся информация о фильме
Копенгагена не существует
Копенгагена не существует
мелодрама, триллер 2023, Дания / Норвегия / Швеция
6.0
Купе номер 6
Купе номер 6
драма, мелодрама 2021, Финляндия / Эстония / Россия / Германия
7.0
Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Событие
Событие
драма 2021, Франция
5.0
Паранормальные
Паранормальные
драма, ужасы, триллер 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.0
Слепец
Слепец
драма, мелодрама 2017, США
5.0
Тельма
Тельма
фантастика, мелодрама 2017, Франция / Швеция / Дания / Норвегия
6.0
Фаду
Фаду
триллер, драма 2016, Германия / Португалия
5.0
Громче, чем бомбы
Громче, чем бомбы
драма 2015, Норвегия / Франция / Дания
6.0
Осло, 31-го августа
Осло, 31-го августа
драма 2011, Норвегия
7.0
Ледяной поцелуй
Ледяной поцелуй
драма 2008, Норвегия
4.0
Вальс для Моники
Вальс для Моники
биография, мюзикл, драма 2013, Швеция
6.0
Шелли
Шелли
ужасы, драма 2016,
5.0
Гранд отель
Гранд отель
комедия, драма 2016, Норвегия
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше