О персоне
Фильмография
Марта Барбара
Marta Barbará
Марта Барбара
Марта Барбара
Marta Barbará
Дата рождения
10 сентября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
5.9
Лунный флаг
(2016)
Фильмография Марта Барбара
5.9
Лунный флаг
Capture the Flag
детский, комедия, приключения
2016, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
