«Лунный флаг»: Рецензия Киноафиши

Путешествие к центру Луны

Не так давно уже можно было увидеть своеобразную вариацию на тему лунного заговора, от которой за версту пахло марихуаной, кровью и сарказмом («Лунная афера»). По непонятным причинам данная тема привлекла также и испанских мультипликаторов, осветивших её в картине «Лунный флаг». В центре сюжета будут обычные подростки и дедушка, которые случайно отправляются в космос, чтобы разрушить коварные планы антагониста Карсона. Он заявил на всю страну о том, что человек никогда не ступал на поверхность Луны, а то самое видео было снято на Земле уж больно похожим на Стэнли Кубрика режиссёром. Злодей хочет исправить эту ошибку и на собственном корабле совершить судьбоносный полёт. На деле же он нашёл редкий источник энергии прямо на Луне, который обеспечит ему деньги и власть.

Кадр из фильма «Лунный флаг»

Вроде бы есть тут хорошая история и даже неплохая анимация, особенно если брать в расчёт тот факт, что мультфильм снят в Испании. Однако его персонажи просто сбивают с толку, а конфликты совершенно не трогают. Присутствуют также несколько моментов, которые откровенно бросаются в глаза. Во-первых, в сюжет постоянно просачиваются нотки феминизма, исходящие от подружки главного героя. Девочка, ко всему прочему, то и дело отпускает едкие комментарии в сторону пухленького мальчика, друга главного героя, что в таком возрасте обычно сигнализирует о проявлении симпатии. Но нет, романтично настроена она по отношению к тому, с кем у неё очень даже крепкая дружба. Во-вторых, троица подростков напоминает Гарри, Рона и Гермиону. Майку предначертано судьбой отправиться в космос, чтобы продолжить дело своих родителей и спасти мир. Его рыжеволосый друг выглядит неряшливо и не так привлекательно на его фоне и постоянно говорит глупости. Есть у них также даровитая и остроумная подружка. Поэтому, наверное, и закрадывается ощущение, что именно рыженький и девочка должны не ровно дышать друг к другу. В-третьих, злодей со своими прислужниками, уж больно напоминающими Джобса и Гейтса, теряется где-то на заднем фоне и не вселяет никакого страха. В-четвёртых, младшая сестра главного героя ну просто копия малышки Бу из «Корпорации монстров». Ввиду вышеперечисленного вся оригинальность просто растворяется в копировании и несуразности.

Кадр из фильма «Лунный флаг»

Сам сюжет, возможно, и заинтересует маленьких зрителей, но взрослые вряд ли смогут оценить его. Почти всю первую половину фильма герои рассуждают о полётах и семейных драмах. Основное действие разворачивается уже ближе к концу, когда они, наконец, отправляются в космос. Там всё проходит быстро и вполне предсказуемо, а финал и вовсе представляет собой ряд быстро перескакивающих с одной на другую сцен под музыкальное сопровождение, который заканчивается групповыми обнимашками. Раз уж речь зашла о саундтреке, то он подобран совершенно не к месту. Здесь то и дело проигрываются типичные молодёжные песенки, которые привычнее слышать в подростковых мелодрамах, но уж явно не в испанских мультфильмах. Тем не менее картина вышла приличной, так как здесь нет юмора ниже пояса, и он вполне пригоден для детей, в отличие от большинства современной анимации. Рисовка, возможно, скупится на детализацию, но всё же выглядит достойно. Да и, в общем, ребёнок, мечтающий стать космонавтом, вряд ли обратит на всё это внимание и вполне сможет насладиться просмотром.

Кадр из фильма «Лунный флаг»

В прокате с 24 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Лунный флаг»

Трошина Олеся