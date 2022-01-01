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Илайс Туфексис
Илайс Туфексис
Elias Toufexis
О персоне
Фильмография
Илайс Туфексис
Elias Toufexis
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Дата рождения
27 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Монреаль, Квебек, Канада
Рост
178 см
Биография Илайса Туфексиса
Родился 27 октября 1975 года. Монреаль, Квебек, Канада.
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