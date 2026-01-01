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Мики Эспарбе
Miki Esparbé
Киноафиша
Персоны
Мики Эспарбе
Мики Эспарбе
Miki Esparbé
Дата рождения
9 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Барселона, Каталония, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Мики Эспарбе
Родился 9 октября 1983 года. Барселона, Каталония, Испания.
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