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До свидания, мальчики! Майкл Майерс из «Хеллоуина», Норман Бейтс из «Психо» и Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой»: вот та несвятая троица штатовского кинематографа, которая, в различных пропорциях и комбинациях, кочует из хоррора в хоррор, – эффектно, хотя и не без специфических особенностей, рекламируя американскую мечту и американский образ жизни. Как в России любое изделие, собираемое любым субъектом из любых деталей, рискует оказаться…