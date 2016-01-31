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The Boy Кукла 2015 / США
6.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Кукла»

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Наша рецензия

До свидания, мальчики! Майкл Майерс из «Хеллоуина», Норман Бейтс из «Психо» и Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой»: вот та несвятая троица штатовского кинематографа, которая, в различных пропорциях и комбинациях, кочует из хоррора в хоррор, – эффектно, хотя и не без специфических особенностей, рекламируя американскую мечту и американский образ жизни. Как в России любое изделие, собираемое любым субъектом из любых деталей, рискует оказаться…

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Омега_Андрогин 31 января 2016, 23:00
Не советую смотреть. Фильм, переполненный клише,оставляет желать лучшего. Актеры играют НУ ОЧЕНЬ неестественно, сюжета, как такового, нет, скримеры отсутствуют (ну, может, 2-3 было за весь фильм, не больше). Начало было затянуто настолько, что уже хотелось плюнуть на всё и уйти. "Экшн" начался только в последние 20 минут, и то, заставило напрячься только его начало. В общем, фильм не испугает даже подростков, которые, как известно, орут и визжат от всего. Не советую смотреть фильм, лучше на деньги за билеты купить себе пожрать. Полезнее будет.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Андрей 9 марта 2022, 22:30
Оценка
если бы не развязка, фильм был бы шикарен!
начало очень мне понравилось, интересно ))
скорее это триллер, чем ужастик
7 баллов из 10ти!
9 марта 2022, 22:30 Ответить
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