Крутые яйца
– Молодой курчонок Тото хочет добиться в жизни гораздо большего, чем просто каждое утро будить свою ферму. Его мечта – стать знаменитым боксером! Но не зря говорят: «Бойся своих желаний». Таинственный мошенник подстраивает пари с хозяевами ранчо, и вот уже Тото для спасения своего дома должен выиграть боксерский поединок против чемпиона чемпионов округи – кошмарного петуха Бэнкивойда. Тото понимает, что влип, ведь до судьбоносного дня всего две недели, а тренировать его собираются его лучшие друзья – десяток безумных, но крутых говорящих яиц.
