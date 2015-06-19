Меню
Крутые яйца - трейлер
Киноафиша Трейлеры Крутые яйца. Трейлер

Крутые яйца. Трейлер

Дата публикации: 19 июня 2015
Крутые яйца – Молодой курчонок Тото хочет добиться в жизни гораздо большего, чем просто каждое утро будить свою ферму. Его мечта – стать знаменитым боксером! Но не зря говорят: «Бойся своих желаний». Таинственный мошенник подстраивает пари с хозяевами ранчо, и вот уже Тото для спасения своего дома должен выиграть боксерский поединок против чемпиона чемпионов округи – кошмарного петуха Бэнкивойда. Тото понимает, что влип, ведь до судьбоносного дня всего две недели, а тренировать его собираются его лучшие друзья – десяток безумных, но крутых говорящих яиц.
6.3 Крутые яйца
Крутые яйца анимация, 2015, Мексика
