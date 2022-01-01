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Бренда Ку
Бренда Ку
Brenda Koo
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Бренда Ку
Brenda Koo
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Дата рождения
13 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Бренда Ку
Родилась 13 февраля 1983 года. Ориндж, Калифорния, США.
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Фильмография Бренда Ку
Парни со стволами
комедия
2016, США
7.0
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