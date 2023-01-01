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Сама жизнь
Сама жизнь, 2014: актеры и роли
5 Flights Up
Сама жизнь
2014 / США
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6.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Сама жизнь, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Лонкрэйн
В ролях
Морган Фриман
Morgan Freeman
Дайан Китон
Diane Keaton
Кэрри Престон
Carrie Preston
Клер ван дер Бом
Claire van der Boom
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Алисия Райнер
Джош Пэйс
Josh Pais
Стерлинг Джеринс
Sterling Jerins
Мириам Шор
Miriam Shor
Ханна Данн
Hannah Dunne
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Переводчик
Рецензия
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