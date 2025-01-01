[первые реплики]

[закадровый голос]

Когда мы с Рут впервые переехали в Бруклин, это было словно на окраине. Для наших друзей с Манхэттена мы словно переехали в Небраску. Это было не модно, но хорошее место для такого борющегося художника, как я. И нам это нравилось, а это было важно, ведь другого мы себе позволить не могли.