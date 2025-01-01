Рут КарверПохоже, в этом году на День благодарения к ней не поедем.
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[первые реплики]
Alex Carver[закадровый голос]Когда мы с Рут впервые переехали в Бруклин, это было словно на окраине. Для наших друзей с Манхэттена мы словно переехали в Небраску. Это было не модно, но хорошее место для такого борющегося художника, как я. И нам это нравилось, а это было важно, ведь другого мы себе позволить не могли.
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SarahМама просто хочет сказать, что этот брак будет непростым, Рут.
Alex Carver[рассказчик]Эти несколько дней были, словно одна большая американская горка. И, как на любой горке, мы в итоге оказались там, где всё началось. Но это напомнило нам, кто мы есть. Что у нас есть. И это того стоило, пусть даже только ради этого.
Alex CarverМожет, однажды мы продадим. Перестанем карабкаться по этим ступеням. Но пока что мы просто примем то, что есть. Главное — это привело нас обратно сюда. Вместе. В наши чувства. И домой.