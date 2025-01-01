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Киноафиша Фильмы Сама жизнь Цитаты из фильма Сама жизнь

Цитаты из фильма Сама жизнь

Alex Carver Кто бы мог подумать, что всё дело моей жизни будет стоить меньше, чем комната, в которой оно нарисовано?
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Лили Портман Что ж, тогда я скажу прямо. Ты — сумасшедший старик, который не знает, что для него лучше.
Рут Карвер Эй, нет, так с ним разговаривать нельзя!
Лили Портман И ты не лучше! П#з#м вас обоих!
[уходит, сжимаю кулак в воздухе]
Рут Карвер Похоже, в этом году на День благодарения к ней не поедем.
🧡
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[первые реплики]
Alex Carver [закадровый голос] Когда мы с Рут впервые переехали в Бруклин, это было словно на окраине. Для наших друзей с Манхэттена мы словно переехали в Небраску. Это было не модно, но хорошее место для такого борющегося художника, как я. И нам это нравилось, а это было важно, ведь другого мы себе позволить не могли.
🧡
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🥱
Sarah Мама просто хочет сказать, что этот брак будет непростым, Рут.
Young Ruth А какой брак не сложен?
Sarah Всё ещё слишком много предрассудков, и...
Young Ruth Правда, Сара? Спасибо, что сказала.
Ruth's Mother Подумай о своих детях.
Young Ruth Подумай о ТВОИХ детях!
🧡
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[последние слова]
Alex Carver [рассказчик] Эти несколько дней были, словно одна большая американская горка. И, как на любой горке, мы в итоге оказались там, где всё началось. Но это напомнило нам, кто мы есть. Что у нас есть. И это того стоило, пусть даже только ради этого.
Alex Carver Может, однажды мы продадим. Перестанем карабкаться по этим ступеням. Но пока что мы просто примем то, что есть. Главное — это привело нас обратно сюда. Вместе. В наши чувства. И домой.
🧡
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