Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения Тедди"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сама жизнь
Кадры из фильма «Сама жизнь»
5 Flights Up
Сама жизнь
2014 / США
Трейлер
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Кадры из фильма «Сама жизнь»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
LOL. Surprise! Фильм
Отзывы
2021, США, боевик, анимация, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Написать отзыв
2022, Россия, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Ламборгини: Человек-легенда
Отзывы
2022, Италия, драма, биография
Двойная петля
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, драма, военный
Царство против разбойников
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии