Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Быстрая прогулка
Киноафиша Фильмы Быстрая прогулка Быстрая прогулка, 2014: актеры и роли
Kapgang Быстрая прогулка 2014 / Дания
6.6 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Быстрая прогулка, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нильс Арден Оплев Нильс Арден Оплев Niels Arden Oplev
В ролях
Виллас Бёэ Андерс В. Бертельсен Андерс В. Бертельсен Anders W. Berthelsen Сидсе Бабетт Кнудсен Сидсе Бабетт Кнудсен Sidse Babett Knudsen Фредерик Винтер Расмуссен Frederik Winther Rasmussen Бодил Лассен Bodil Lassen Курт Равн Kurt Ravn
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Приложение киноафиши