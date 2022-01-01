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Flåklypa Grand Prix

Большие гонки, 1975

1975 / Норвегия
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О фильме

Изобретатель Реодор Фельген живет в захолустной деревушке Флоклипа с друзьями Суланом и Людвигом и на досуге ремонтирует велосипеды. В один прекрасный день по телевизору показывают его бывшего ассистента Рудольфа, который представляет сконструированную им гоночную машину — на ней он будет участвовать в большой гонке «Гран-при Флоклипы». Однако она подозрительно похожа на ту, что когда-то собирался построить сам Фельген, но так и не закончил. Фельген с друзьями решают вступить в борьбу и приступают к изготовлению собственной машины, Il Tempo Gigante, причем спонсирует их арабский нефтяной шейх. Итак, большие гонки начинаются!

8.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 28 августа 1975
Возраст 6+
Режиссер
Иво Каприно
В ролях
Венке Фосс
Пер Теодор Хаген
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большие гонки 2 постера
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