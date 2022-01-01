Большие гонки, 1975

Изобретатель Реодор Фельген живет в захолустной деревушке Флоклипа с друзьями Суланом и Людвигом и на досуге ремонтирует велосипеды. В один прекрасный день по телевизору показывают его бывшего ассистента Рудольфа, который представляет сконструированную им гоночную машину — на ней он будет участвовать в большой гонке «Гран-при Флоклипы». Однако она подозрительно похожа на ту, что когда-то собирался построить сам Фельген, но так и не закончил. Фельген с друзьями решают вступить в борьбу и приступают к изготовлению собственной машины, Il Tempo Gigante, причем спонсирует их арабский нефтяной шейх. Итак, большие гонки начинаются!