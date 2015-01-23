Снежные приключения Солана и Людвига
– Веселый и любопытный Солан и его друг – пессимист и меланхолик Людвиг – живут в маленькой деревушке вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Спокойную жизнь героев омрачает лишь одно – в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал снег. Реодор, желая порадовать друзей, создает самую мощную в мире снежную пушку. Но, к сожалению, есть человек, который хочет использовать машину в корыстных целях – это редактор местной газеты Фриман. Чтобы повысить продажи своего издания, Фриман обещает читателям рекордное количество снега – и, конечно, для этого ему понадобится изобретение Реодора. Редактор своими действиями вызывает настоящую снежную бурю, и тогда Солана и Людвиг решают бросить ему вызов, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию и вернуть Рождество.
