Партия волшебницы Армиды, чарующей рыцарей-крестоносцев, считается одной из самых сложных, написанных Россини для женского голоса. Если учесть, что героиня поет в окружении шести теноров, становится ясно, почему эта опера &‐ такой редкий гость в театрах мира. В спектакле Мет заглавную партию исполняет Рене Флеминг, успешно поющая и лирико-драматический, и колоратурный репертуар, и ее улыбка обольщает не только крестоносцев, но и публику. Ее партнерами стали Лоуренс Браунли в роли Ринальдо и Джон Осборн – предводитель рыцарей Готфрид Бульонский. В этом спектакле Мэри Циммерман, как и в других ее работах в Мет («Сомнамбула», «Лючия ди Ламмермур») история рассказана с легкой долей иронии и отстраненности, но в то же время изящно и празднично. Эту интонацию поддерживает и дирижерская трактовка: маэстро Риккардо Фрицца подчеркивает изобретательность россиниевских мелодий, но выводит на первый план солистов.

