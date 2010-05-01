Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Армида
1 постер
Киноафиша Фильмы Армида

Армида

Rossini's Armida 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Партия волшебницы Армиды, чарующей рыцарей-крестоносцев, считается одной из самых сложных, написанных Россини для женского голоса. Если учесть, что героиня поет в окружении шести теноров, становится ясно, почему эта опера &‐ такой редкий гость в театрах мира. В спектакле Мет заглавную партию исполняет Рене Флеминг, успешно поющая и лирико-драматический, и колоратурный репертуар, и ее улыбка обольщает не только крестоносцев, но и публику. Ее партнерами стали Лоуренс Браунли в роли Ринальдо и Джон Осборн – предводитель рыцарей Готфрид Бульонский. В этом спектакле Мэри Циммерман, как и в других ее работах в Мет («Сомнамбула», «Лючия ди Ламмермур») история рассказана с легкой долей иронии и отстраненности, но в то же время изящно и празднично. Эту интонацию поддерживает и дирижерская трактовка: маэстро Риккардо Фрицца подчеркивает изобретательность россиниевских мелодий, но выводит на первый план солистов.
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 мая 2010
Дата выхода
1 мая 2010 США
Производство A Metropolitan Opera High-Definition Production, The Metropolitan Opera
Другие названия
Rossini: Armida
Режиссер
Мэри Циммерман
В ролях
Рене Флеминг
Лоуренс Браунли
Джон Осборн
Барри Бэнкс
Коби ван Ренсбург
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Армида
TheatreHD: Русалка 8.1
TheatreHD: Русалка (2017)
ONP: Платея 0.0
ONP: Платея (2022)
0.0
OperaHD: Дон Паскуале (2018)
TheatreHD: Кавалер розы 7.9
TheatreHD: Кавалер розы (2017)
Вильгельм Телль 0.0
Вильгельм Телль (2015)
Веселая вдова 7.9
Веселая вдова (2014)
Лукреция Борджиа 8.1
Лукреция Борджиа (2014)
Дева озера 7.8
Дева озера (2014)
Каприччио 0.0
Каприччио (2013)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше