Партия волшебницы Армиды, чарующей рыцарей-крестоносцев, считается одной из самых сложных, написанных Россини для женского голоса. Если учесть, что героиня поет в окружении шести теноров, становится ясно, почему эта опера &‐ такой редкий гость в театрах мира. В спектакле Мет заглавную партию исполняет Рене Флеминг, успешно поющая и лирико-драматический, и колоратурный репертуар, и ее улыбка обольщает не только крестоносцев, но и публику. Ее партнерами стали Лоуренс Браунли в роли Ринальдо и Джон Осборн – предводитель рыцарей Готфрид Бульонский.
В этом спектакле Мэри Циммерман, как и в других ее работах в Мет («Сомнамбула», «Лючия ди Ламмермур») история рассказана с легкой долей иронии и отстраненности, но в то же время изящно и празднично. Эту интонацию поддерживает и дирижерская трактовка: маэстро Риккардо Фрицца подчеркивает изобретательность россиниевских мелодий, но выводит на первый план солистов.
Продолжительность3 часа 5 минут
Год выпуска2010
Премьера в мире1 мая 2010
Дата выхода
1 мая 2010
США
ПроизводствоA Metropolitan Opera High-Definition Production, The Metropolitan Opera