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Киноафиша Фильмы Пуритане

Пуритане

I Puritani, Opera seria in tre atti 18+
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О фильме

«Опера должна заставлять людей плакать, содрогаться от ужаса, умирать от восторга через пение», - писал Беллини либреттисту «Пуритан» графу Карло Пеполи. Сенсационная премьера оперы послужила отражением слов композитора: публика буквально пришла в неистовство, заставив четырех главных исполнителей (лучших тенора, сопрано, баритона и баса того времени) повторять буквально каждый номер, что на треть увеличило спектакль. Из-за этих повторов Беллини потом существенно сократил партитуру.

Беллини писал «Пуритан» в расчете на четырех величайших певцов своего времени, а сама опера представляет вершину искусства бельканто и предъявляет высочайшие требования к исполнителям. Поэтому она и является столь редкой гостьей на подмостках театров - лишь единицы могут справиться с ее вокальными трудностями. Состав исполнителей, который подобрали для «Пуритан» в старейшем театре Италии - Комунале в Болонье, - был близок к идеальному. Тенор №1 в мире Хуан Диего Флорес играючи справился со всеми фиоритурами и верхними «до», «ре» и даже «фа» в партии Артуро, буквально «купаясь» в музыке Беллини, чем привел публику в неописуемый восторг, близкий к умопомешательству. В партии Джорджо блистал благородный роскошный бас Ильдебрандо Д'Арканджело, а в роли Риккардо респектабелен и надежен был баритон Габриэле Вивиани. В этом звездном содружестве не потерялась грузинская сопрано Нино Мачаидзе, особенно убедительная в партии сумасшествия Эльвиры.

В Театре Комунале для постановки выбрали оригинальную полную парижскую версию 1835 года, поставив спектакль безо всяких модернистских изысков - с простым и строгим сценическим оформлением и костюмами. Именно этот спектакль мы предлагаем вам посетить в кинотеатре.
Действие романтической оперы «Пуритане» происходит во время гражданской войны в Англии.

Руки Эльвиры - дочери сэра Джорджа Уолтона, командующего войсками пуритан, - добиваются пуританин Ричард (Риккардо) и роялист Артур (Артуро). Эльвира выбирает Артура, которого нежно любит, но тот, узнав, что в крепости скрывается вдова казненного короля Генриетта, бежит с последней. Эльвира сходит с ума, а парламент приговаривает пособника бегства королевы к смертной казни. Артур сбегает из темницы, чтобы увидеть Эльвиру и объясниться. Девушка при виде возлюбленного вновь обретает сознание. Вдруг выясняется, что уничтожены последние остатки войск роялистов, а пуритане окончательно победили и все пленники помилованы. Наконец влюбленные могут соединиться в счастливом браке.

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 19 октября 2010
Производство Rai 3, Rai Trade
Другие названия
I Puritani, Opera seria in tre atti
Режиссер
Пьер Алли
В ролях
Хуан Диего Флорес
Нино Мачаидзе
Уго Гуальярдо
Габриэле Вивиани
Нади Пираццини
Все актеры и съемочная группа
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