Вильгельм Телль, 2015

Последняя опера Россини, начинающаяся самой захватывающей увертюрой всех времен, помогла заложить основы жанра французской grand opеra. Этот жанр господствовал на сценах европейских театров в середине XIX века. Тема оперы – свобода, выраженная в борьбе швейцарского лучника и патриота Вильгельма Телля против австрийской оккупации. В наиболее известной сцене оперы Телль сбивает стрелой яблоко с головы своего сына, тем самым вдохновляя деревенских жителей на восстание. Это одна из лучших опер композитора, с великолепными ариями, хоровыми партиями и дуэтами. Дирижерская работа Антонио Паппано дополнена прекрасными ролями Джеральда Финли (Телль), Джона Осборна (Арнольд) и Малин Бистрем (Матильда). Этот дебют многообещающего молодого итальянского режиссера Дамиано Микелетто обещает стать волнующей постановкой, дающей почву для размышлений.

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