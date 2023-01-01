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Вильгельм Телль
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Вильгельм Телль, 2015

2015 / Великобритания
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Причины посмотреть О фильме
Опера транслируется на французском языке.
Последняя опера Россини, начинающаяся самой захватывающей увертюрой всех времен, помогла заложить основы жанра французской grand opеra. Этот жанр господствовал на сценах европейских театров в середине XIX века. Тема оперы – свобода, выраженная в борьбе швейцарского лучника и патриота Вильгельма Телля против австрийской оккупации. В наиболее известной сцене оперы Телль сбивает стрелой яблоко с головы своего сына, тем самым вдохновляя деревенских жителей на восстание. Это одна из лучших опер композитора, с великолепными ариями, хоровыми партиями и дуэтами. Дирижерская работа Антонио Паппано дополнена прекрасными ролями Джеральда Финли (Телль), Джона Осборна (Арнольд) и Малин Бистрем (Матильда). Этот дебют многообещающего молодого итальянского режиссера Дамиано Микелетто обещает стать волнующей постановкой, дающей почву для размышлений.
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Продолжительность 4 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Дамиано Микелетто
В ролях
Джеральд Финли
Джон Осборн
Малин Бистрем
София Фомина
Энкелейда Шкоза
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вильгельм Телль 1 постер
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