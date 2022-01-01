Венская опера: Лючия ди Ламмермур, 2019

Трудно представить себе более романтическую оперу, чем «трагическая драма» Гаэтано Доницетти по роману Вальтера Скотта о шотландской девушке, которую обманом выдали за нежеланного, пока любимый был в отъезде, а она в припадке сумасшествия убивает своего мужа – сопровождая это одной из самых знаменитых арий для сопрано во всем мировом оперном репертуаре. Затем она умирает сама, а в следующем акте за ней последует на смерть и ее любимый – разумеется, блестящий тенор. Постановка Венской оперы 2019 года показывает нам новую, «критическую» редакцию этого признанного шедевра музыки бельканто в элегантном, сдержанном оформлении и в исполнении поистине звездного ансамбля вокалистов.