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Венская опера: Лючия ди Ламмермур
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Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermoor

Венская опера: Лючия ди Ламмермур, 2019

2019 / Австрия
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О фильме

Трудно представить себе более романтическую оперу, чем «трагическая драма» Гаэтано Доницетти по роману Вальтера Скотта о шотландской девушке, которую обманом выдали за нежеланного, пока любимый был в отъезде, а она в припадке сумасшествия убивает своего мужа – сопровождая это одной из самых знаменитых арий для сопрано во всем мировом оперном репертуаре. Затем она умирает сама, а в следующем акте за ней последует на смерть и ее любимый – разумеется, блестящий тенор. Постановка Венской оперы 2019 года показывает нам новую, «критическую» редакцию этого признанного шедевра музыки бельканто в элегантном, сдержанном оформлении и в исполнении поистине звездного ансамбля вокалистов.

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Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Лоран Пелли
В ролях
Джордже Петян
Ольга Перетятько
Хуан Диего Флорес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Венская опера: Лючия ди Ламмермур 1 постер
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