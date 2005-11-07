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Киноафиша Фильмы Севильский цирюльник

Севильский цирюльник

Il barbiere di Siviglia 18+
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О фильме

Мелодрама буффо в 2-х актах.
В этой зажигательной постановке комической оперы Россини блистают две величайшие звезды современного оперного небосклона – Мария Байо в качестве юной воспитанницы Розины и Хуан Диего Флорес, в роли ее истового поклонника, графа Альмавивы. Хитрый Фигаро (цирюльник) – Пьетро Спагноли, Бруно Пратико - несчастный опекун Дон Бартоло, а коварный учитель пения Базилио – знаменитый бас Руджеро Раймонди. Спектакль был снят в широкоэкранном HD, и прекрасная запись блестяще запечатлела постановку Театра Реал, от начальной серебристой гаммы до бурлящего красочного калейдоскопа финала.
Страна Испания
Продолжительность 2 часа 49 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 7 ноября 2005
Премьера в мире 7 ноября 2005
Дата выхода
7 ноября 2005 Испания
Производство Opus Arte, Teatro Real Madrid, Mediapro
Другие названия
Il barbiere di Siviglia, Rossini: Il Barbiere di Siviglia
Режиссер
Эмилио Саги
В ролях
Хуан Диего Флорес
Бруно Пратико
Марья Байо
Пьетро Спагноли
Руджеро Раймонди
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb
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