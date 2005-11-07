В этой зажигательной постановке комической оперы Россини блистают две величайшие звезды современного оперного небосклона – Мария Байо в качестве юной воспитанницы Розины и Хуан Диего Флорес, в роли ее истового поклонника, графа Альмавивы. Хитрый Фигаро (цирюльник) – Пьетро Спагноли, Бруно Пратико - несчастный опекун Дон Бартоло, а коварный учитель пения Базилио – знаменитый бас Руджеро Раймонди. Спектакль был снят в широкоэкранном HD, и прекрасная запись блестяще запечатлела постановку Театра Реал, от начальной серебристой гаммы до бурлящего красочного калейдоскопа финала.
СтранаИспания
Продолжительность2 часа 49 минут
Год выпуска2011
Премьера онлайн7 ноября 2005
Премьера в мире7 ноября 2005
Дата выхода
7 ноября 2005
Испания
ПроизводствоOpus Arte, Teatro Real Madrid, Mediapro
Другие названия
Il barbiere di Siviglia, Rossini: Il Barbiere di Siviglia