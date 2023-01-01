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Восточный ветер Восточный ветер
Киноафиша Фильмы Восточный ветер Восточный ветер, 2013: актеры и роли
Ostwind - Zusammen sind wir frei Восточный ветер 2013 / Германия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Восточный ветер, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Катя Фон Гарнье Катя Фон Гарнье Katja von Garnier
В ролях
Ханна Хёппнер Hanna Binke Марвин Линке Marvin Linke Нина Кронягер Нина Кронягер Nina Kronjäger Тило Прюкнер Tilo Prückner Юрген Фогель Юрген Фогель Jürgen Vogel Эмбер Бонгард Amber Bongard Детлев Бук Detlev Buck Мартин Бутцке Корнелия Фробёсс
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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