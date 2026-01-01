Оповещения от Киноафиши
Марвин Линке Marvin Linke
Киноафиша Персоны Марвин Линке

Марвин Линке

Marvin Linke

Дата рождения
9 июня 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Подводная лодка 7.5
Подводная лодка (2018)
Восточный ветер-2 6.7
Восточный ветер-2 (2015)
Восточный ветер 6.7
Восточный ветер (2013)

Фильмография Марвин Линке

Жанр
Год
Восточный ветер. Великий Ураган 6.1
Восточный ветер. Великий Ураган Ostwind — Der große Orkan
приключения, семейный 2021, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Восточный ветер 4: Легенда о Воине 5.5
Восточный ветер 4: Легенда о Воине Ostwind: Aris Ankunft
семейный 2019, Германия
Подводная лодка 7.5
Подводная лодка
драма, триллер, военный 2018, Германия/Чехия
Восточный ветер 3: Наследие Оры 6.3
Восточный ветер 3: Наследие Оры Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
семейный, приключения 2017, Германия
Восточный ветер-2 6.7
Восточный ветер-2 Ostwind 2
приключения, драма, семейный 2015, Германия
Восточный ветер 6.7
Восточный ветер Ostwind - Zusammen sind wir frei
семейный 2013, Германия
