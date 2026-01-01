Оповещения от Киноафиши
Марвин Линке
Marvin Linke
Марвин Линке
Марвин Линке
Marvin Linke
Дата рождения
9 июня 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Подводная лодка
(2018)
6.7
Восточный ветер-2
(2015)
6.7
Восточный ветер
(2013)
Фильмография Марвин Линке
Жанр
Все
Военный
Драма
Приключения
Семейный
Триллер
Год
Все
2021
2019
2018
2017
2015
2013
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
6
6.1
Восточный ветер. Великий Ураган
Ostwind — Der große Orkan
приключения, семейный
2021, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.5
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Ostwind: Aris Ankunft
семейный
2019, Германия
7.5
Подводная лодка
драма, триллер, военный
2018, Германия/Чехия
6.3
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
семейный, приключения
2017, Германия
6.7
Восточный ветер-2
Ostwind 2
приключения, драма, семейный
2015, Германия
6.7
Восточный ветер
Ostwind - Zusammen sind wir frei
семейный
2013, Германия
