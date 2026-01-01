Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мартин Бутцке
Martin Butzke
Киноафиша
Персоны
Мартин Бутцке
Мартин Бутцке
Martin Butzke
Дата рождения
3 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Вильгельмсхафен, Германия
Популярные фильмы
6.7
Кто, если не мы
(2011)
6.7
Восточный ветер
(2013)
Фильмография Мартин Бутцке
Жанр
Все
Исторический
Семейный
Год
Все
2013
2011
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.7
Восточный ветер
Ostwind - Zusammen sind wir frei
семейный
2013, Германия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Кто, если не мы
Wer wenn nicht wir
исторический
2011, Германия
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667