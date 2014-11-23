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Мир, созданный без изъяна - трейлер
Киноафиша Трейлеры Мир, созданный без изъяна. Трейлер

Мир, созданный без изъяна. Трейлер

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Дата публикации: 23 ноября 2014
Мир, созданный без изъяна – Семнадцатилетний Трэвис однажды летом забредает в лес, на частную территорию около его дома в Северной Каролине, и обнаруживает целую рощу марихуаны, после чего попадает в медвежий капкан. Проведя в ловушке несколько часов, он, наконец, освобожден местным фермером, хозяином делянки. Однако с этого момента он уже не может спокойно относиться к тем порокам, которыми пропитано это небольшое сельское сообщество в Аппалачах. Вскоре Тревис уезжает из родительского дома и поселяется у учителя Леонарда, который живет в трейлере на окраине города, балуется наркотиками и читает журналы об американской гражданской войне. Судьбы этих людей переплетаются, когда ужасное прошлое и болезненное настоящее городка приводит к ожесточенному сведению счетов, в котором с одной стороны оказывается замешан фермер с марихуаной, а с другой стороны эхом отдается кровавая резня времен гражданской войны, которая продолжает разделять местное сообщество.    
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