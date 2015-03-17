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Полное превращение - трейлер
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Полное превращение. Трейлер

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Дата публикации: 17 марта 2015
Полное превращение – Главный герой — незадачливый риэлтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор Превращатель, способный превращать любого человека в кого угодно. Пытаясь исправить свои проблемы, Дима меняет обликами двенадцать разных персонажей, и вовлекается в водоворот комических ситуаций, когда сломавшийся прибор начинает совершать превращения по своей воле. Постоянно превращаясь, балансируя на грани разоблачения, Дима распутывает свои проблемы и находит самого себя — доброго, умного парня, который возвращает страсть охладевшим родителям, строит карьеру и находит любовь.
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4.9 Полное превращение
Полное превращение фантастика, комедия, 2015, Россия
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