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Арина Постникова
Арина Постникова
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Арина Постникова
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Дата рождения
10 июня 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Нижний Тагил, Россия
Рост
165 см
Биография Арины Постниковой
Родилась 10 июня 1993 года. Нижний Тагил, Россия.
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Фильмография Арины Постниковой
Болевой порог
триллер, приключения, боевик
2019, Россия
5.0
Миссия 1.2
триллер
2016, Россия
0.0
Спасти Пушкина
комедия, детский
2016, Россия
3.0
Полное превращение
фантастика, комедия
2015, Россия
4.0
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Завершились съемки фильма «Болевой порог»
В Москве закончились съемочные работы над триллером Андрея Симонова «Болевой порог». Основная часть сцен была снята в Горном Алтае, тогда как в столице были проведены досъемки
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30 мая 2017 17:07
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