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Овечка Долли была злая и рано умерла
Отзывы о фильме «Овечка Долли была злая и рано умерла»
Овечка Долли была злая и рано умерла
2015 / Россия
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Ромук
13 октября 2015, 22:26
блин не удалось посмореть в кинотеатре когда будет на двд?✊
13 октября 2015, 22:26
0
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Lil
18 октября 2015, 00:48
Название, конечно, Агонь❗️
18 октября 2015, 00:48
0
0
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um007
19 октября 2015, 00:55
Посмотрел сегодня "Овечку...". Фильм действительно добрый. И для Пименова, наверно, ностальгический по юности. Однако те, кто смотрят "Человек и закон" с Пименовым, знают его некоторую занудливость и тягу к нравоучениям. В фильме эти стороны характера режиссера явно проглядывают. Во-вторых, в фильме показана не студенческая московская среда восьмидесятых, а какой то уездный, глубоко провинциальный городок, с милой КВН-овской пародией на студенчество столицы накануне краха СССР. В-третьих, Пименов абсолютно далек был в юности от комсомола и политики, поэтому ни реальной картинки, ни гротеска на эту тему у него не вышло. Находка Пименова, это приглашение в кино Юлии Савичевой. Она сыграло так искренно, как нашим актрисам и не снилось. Умница! Как и в любом материале хорош Виктор Сухоруков. Есть надежда, что если не заштампуется Данила Шевченко, то может стать хорошим актером. Итог. Советую фильм к просмотру поколению бывшему студентами в конце 70-х - начале 80-х годах. Что то вызовет добрую улыбку и смутные воспоминание. Молодежи сегодняшней фильм будет просто скучен и непонятен.
19 октября 2015, 00:55
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