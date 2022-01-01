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21 год: Ричард Линклейтер
21 год: Ричард Линклейтер, 2014: актеры и роли
21 Years: Richard Linklater
21 год: Ричард Линклейтер
2014 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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21 год: Ричард Линклейтер, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Данауэй
Michael Dunaway
Тара Вуд
Tara Wood
В ролях
Зак Эфрон
Zac Efron
Киану Ривз
Keanu Reeves
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Кевин Смит
Kevin Smith
Итан Хоук
Ethan Hawke
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Джек Блэк
Jack Black
Марк Дю
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