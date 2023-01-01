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21 год: Ричард Линклейтер
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21 Years: Richard Linklater
21 год: Ричард Линклейтер
2014 / США
7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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