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Киноафиша Фильмы Фантастические твари и где они обитают Цитаты из фильма Фантастические твари и где они обитают

Цитаты из фильма Фантастические твари и где они обитают

Jacob Kowalski Э-э, мистер Скамандер?
Newt Scamander Просто Ньют.
Jacob Kowalski Ньют. Мне кажется, я не сплю.
Newt Scamander [слегка иронично] А что тебя выдало?
Jacob Kowalski У меня не хватает мозгов это придумать.
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Ньют Скамандер Мне нужно идти. Найти всех, кто сбежал, прежде чем они пострадают.
Джейкоб Ковальски Прежде чем *они* пострадают?
Ньют Скамандер Да, мистер Ковальски. Потому что они сейчас на чужой территории, окружённой миллионами самых свирепых существ на планете:
[пауза]
Ньют Скамандер люди.
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🥱
[из трейлера]
Порпентина Голдстайн Ты же забыл ему память, да? Нон-мага.
Ньют Скамандер Что?
Порпентина Голдстайн Без магии. Простого человека!
Ньют Скамандер Извини. Мы их зовём магглами.
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Queenie [Ньюту Скамандеру] Она брала... Тебе нужна та, кто отдаёт.
🧡
👏
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🤔
🥱
Грин-де-Вальд [Ньюту] Мы чуть-чуть умрём?
🧡
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🥱
Jacob Kowalski [стоять у, по-видимому, пустого бара] Как тут вообще можно выпить?
[бутылка срывается с полки и летит ему в руку]
Bartender [за барной стойкой] Что? Ты что, эльфа-домовика никогда не видел?
Jacob Kowalski [покрываясь] О, нет, нет, конечно видел. Я очень люблю домовиков. Мой дядя — домовик.
Bartender [фыркает] Ага...
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Newt Scamander Людям вроде тебя нравятся, да, мистер Ковальски?
Jacob Kowalski О. Ну, я, эм, уверен, что людям вроде тебя тоже нравлюсь, да?
Newt Scamander Неа, не особо. Я раздражаю людей.
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Newt Scamander [протягивает Джейкобу шлем] Надень это.
Jacob Kowalski Но почему я должен носить такую штуку?
Newt Scamander Потому что твой череп может сломаться от сильного удара.
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Mary Lou Ты искатель? Ищешь правду?
Newt Scamander На самом деле я скорее преследователь.
🧡
👏
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🥱
Jacob Kowalski [говорит сам с собой] Что ты сегодня делал, Джейкоб?
[смеётся]
Jacob Kowalski Я был внутри чемодана.
🧡
👏
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🤔
🥱
Jacob Kowalski Вы... Вы сказали школа? Здесь есть школа? Школа волшебства в... в Америке?
Queenie Конечно. Илверморни. Это лучшая школа волшебства во всём мире.
Newt Scamander Я думаю, вы ошибаетесь. Лучшая школа волшебства в мире — это Хогвартс.
Queenie [с недоверием и с лёгким раздражением] Чепуха.
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Ньют Скамандер [пока он надевает на Джейкоба защитное снаряжение] Теперь тебе абсолютно не о чём волноваться.
Джейкоб Ковальски Скажи, а кто-нибудь когда-нибудь верил тебе, когда ты говорил им не волноваться?
Ньют Скамандер Моя философия такова: волноваться — значит страдать дважды.
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Percival Graves Вы интересный человек, мистер Скамандер.
Porpentina Goldstein Мистер Грейвз...
Percival Graves [затыкает её пальцем] Вас выгнали из Хогвартса за угрозу человеческой жизни...
Newt Scamander Это была случайность.
Percival Graves ...с чудовищем. Но один из ваших учителей горячо выступал против вашего отчисления. Итак... что же такого в вас, что так привлекает Альбуса Дамблдора?
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Queenie [после того, как Тина и Куини узнали, что Ньюта и Джейкоба нет] Но мы же им какао сделали.
🧡
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[Порпентина Голдстейн видит, как Ньют Скамандер закрывает кейс, когда она входит]
Порпентина Голдстейн Он был открыт?
Ньют Скамандер Чуть-чуть.
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Newt Scamander Борода Мерлина!
🧡
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🥱
[из трейлера]
Gnarlack Так ты тот самый парень с чемоданом, полный монстров, да?
Newt Scamander Слухи распространяются быстро.
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Jacob Kowalski Ты, эээ, умеешь читать мысли?
Queenie О, не волнуйся, дорогой. Большинство парней думают то же, что и ты, когда видят меня впервые.
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🥱
Jacob Kowalski Что, ты не собираешься меня стирать?
Queenie Конечно нет. Теперь ты один из нас.
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🥱
Customs Official Первый раз в Нью-Йорке?
Newt Scamander Да.
Customs Official Есть что-нибудь съедобное?
Newt Scamander Нет.
Customs Official Скот?
Customs Official [существо в чемодане открывает одну из защёлок]
Newt Scamander Нужно это починить. Эм... Нет.
Customs Official Дай-ка взгляну.
Newt Scamander [Ньют переключает защёлку чемодана на «Немагловский» режим]
Customs Official [Таможенник открывает чемодан Ньюта, и мы видим его одежду]
Customs Official Добро пожаловать в Нью-Йорк.
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Jacob Kowalski [кричит Ньюту, держа в руках яйцо, которое Ньюта потерял] Эй! Мистер Англичанин! Кажется, у тебя яйцо вылупляется.
[Ньют тянет Джейкоба вперёд своей палочкой и переносит их в уединённое место]
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Jacob Kowalski [вот-вот потеряет память] Эй. Это к лучшему. Да. Я-я... меня здесь вообще не должно было быть. Я не должен был знать... ни-ничего из этого. Все знают, что Ньюта я тут просто терпел, потому что... Эй, Ньют, почему ты меня терпел?
Newt Scamander Потому что ты мне нравишься. Потому что ты мой друг. И я никогда не забуду, как ты мне помог, Джейкоб.
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[из трейлера]
Порпентина Голдстайн Мистер Скамандер, вы что-нибудь знаете о волшебном сообществе в Америке? Мы не любим, когда всё идёт наперекосяк.
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Ньют Скамандер Пиккет? Давай, улыбнись мне. Пиккет, улыбнись...
[Пиккет пускает пузырь]
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Ньют Скамандер [когда на улицу выходит лев] Знаешь, Нью-Йорк *намного* интереснее, чем я ожидал.
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Porpentina Goldstein Мистер Скамандер, вы что-нибудь знаете о волшебном сообществе в Америке?
Newt Scamander Я кое-что знаю. Например, что у вас довольно отсталые законы по поводу отношений с магглами... Что с ними нельзя дружить, нельзя жениться — что мне кажется немного абсурдным.
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Newt Scamander [Джейкобу и Куини] Вы двое — туда. И постарайтесь не быть слишком предсказуемыми.
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Seraphina Picquery Он был ответственен за смерть маггла. Он поставил под угрозу существование нашего сообщества. Он нарушил один из наших самых священных законов...
Percival Graves Закон, который заставляет нас красться, как крысы в сточной канаве! Закон, который требует скрывать нашу истинную сущность! Закон, который приказывает тем, кто под его властью, трястись от страха, чтобы не быть раскрытыми! Скажите мне, мадам Президент, скажите все вы... Кого защищает этот закон? Нас? Или их?
[горько улыбается]
Percival Graves Я отказываюсь больше склоняться.
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Porpentina Goldstein Ты что, только что был в Экваториальной Гвинее?
Newt Scamander Да, я только что провёл год в полях. Пишу книгу о волшебных существах.
Porpentina Goldstein Типа инструкции по истреблению?
Newt Scamander Нет. Это пособие, которое поможет людям понять, почему мы должны защищать этих существ, а не убивать их.
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Mr. Abernathy Квини! Куда собрался?
Queenie Я, э... я приболела, мистер Абернати.
[притворный кашель]
Mr. Abernathy Опять?
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Newt Scamander Ты легилимент?
Queenie Ммм. Да. Но с такими, как вы, у меня всегда проблемы. Британцы. Это акцент.
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Queenie [очевидно флиртует с Джейкобом] Я не флиртую.
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Куини [имеется в виду Ньюта и Джейкоба] Малыш, ты привела домой мужчин.
Порпентина Голдстейн Господа, это моя сестра. Хочешь что-нибудь надеть, Куини?
Куини О, конечно.
[Куини накидывает платье и надевает его, пока Джейкоб наблюдает]
Куини И кто они такие?
Порпентина Голдстейн Это мистер Скамандер. Он совершил *серьёзное* нарушение Национального статута *секретности*.
Куини Он преступник?
Порпентина Голдстейн Угу. А это мистер Ковальски. Он — нон-маж.
Куини Нон-маж?
[шёпотом]
Куини Малыш, что ты задумала?
Порпентина Голдстейн Он болен. Это долгая история. Мистер Скамандер потерял кое-что, и я собираюсь помочь ему это найти.
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[последние реплики]
[Джейкоб Ковальски теперь владеет собственной пекарней «Ковальски». Его окружают выпечка, напоминающая волшебных существ, с которыми он встретился в путешествии с Ньютом Скамандером]
Женщина-клиентка в пекарне Откуда у тебя такие идеи, мистер Ковальски?
Джейкоб Ковальски Не знаю. Правда, не знаю.
[смеётся]
Джейкоб Ковальски Они просто приходят. Вот, держи. Не забудь это. Приятного. Эй! Хендри.
[передаёт сотруднику ключи]
Джейкоб Ковальски Склад, понял? Спасибо, дружище.
[звенит дверной звонок, Джейкоб оборачивается и видит привлекательную женщину. Это Квини, которая поворачивается и улыбается ему. Хотя все его воспоминания о ней должны быть стерты, в его глазах мелькает что-то похожее на узнавание. Он тянется к шее, где его укусил Мертлап, и улыбается]
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Порпентина Голдстейн [после того, как она и Ньюта поймали зверя] Скажи правду. Это всё, что вылезло из чемодана?
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Куини Все маглы такие, как ты?
Джейкоб Ковальски [ласково] Нет, я такой один.
[Он выпивает рюмку Веселящего и сразу же издаёт высокий смешок]
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Porpentina Goldstein Грейвз всегда утверждал, что за беспорядками стоит какое-то чудовище. Нам нужно поймать всех твоих существ, чтобы он не мог использовать их как козла отпущения.
Newt Scamander Остался только один. Дугал, мой демигиз.
Porpentina Goldstein [с усмешкой] Дугал?
Newt Scamander Небольшая проблема в том, что он, эм, невидим.
Porpentina Goldstein Невидим?
Newt Scamander Да. Почти всегда. Он, эм...
Porpentina Goldstein Как поймать нечто...
Newt Scamander С огромным трудом.
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[как вокруг них кружится билливиг]
Порпентина Голдстейн Что это было?
Ньют Скамандер Эмм, мотылёк, кажется. Большой мотылёк.
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Персиваль Грейвз Значит, выпустить сюда целую стаю опасных существ — это просто очередная случайность, так?
Ньют Скамандер Зачем я стал бы делать это нарочно?
Персиваль Грейвз Чтобы раскрыть магическое сообщество. Чтобы спровоцировать войну между магами и немагами.
Ньют Скамандер [презрительно фыркает] Ты хочешь сказать — массовое истребление ради великой цели?
Персиваль Грейвз Да, именно так.
Ньют Скамандер Я не один из фанатиков Грин-де-Вальда, мистер Грейвз.
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Порпентина Гольдштейн [Ньют готовится стереть воспоминания Джейкоба] Ты не можешь применить Обливиэйт к нему. Он нам нужен как свидетель.
Ньют Скамандер Извини, ты же только что орала на меня по всему Нью-Йорку за то, что я этого сразу не сделал.
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Jacob Kowalski Извините, мистер Гнарлак...
[бьёт Гнарлака в лицо, сбивая его с ног]
Jacob Kowalski Напоминает моего начальника!
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🥱
Queenie Я поеду с тобой. Поедем куда-нибудь. Вообще куда угодно. Видишь ли, я больше никого такого, как ты, не найду.
Jacob Kowalski Таких, как я, полно.
Queenie Нет. Нет. Такая, как ты, только одна.
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Порпентина Голдштейн [о Ковальски] Он ранен! Выглядит больным.
Ньют Скамандер С ним всё будет в порядке. Укусы муртлапа не смертельны.
[Джейкоб стонет и выглядит плохо]
Ньют Скамандер [с тревогой] Да, признаю, это реакция серьёзнее, чем я видел раньше. Но если бы было действительно серьёзно, он бы...
Порпентина Голдштейн Что?
Ньют Скамандер Ну, первым симптомом были бы пламя из задницы.
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Newt Scamander Можешь сказать, что это не моё дело, но я увидел кое-что в том зелье смерти. Я видел, как ты обнимала того парня из Второго Салема.
Porpentina Goldstein Его зовут Криденс. Мать бьёт его. Она бьёт всех этих приёмных детей, но кажется, больше всех ненавидит его.
Newt Scamander И это была та самая нелюдь, на которую ты напала?
Porpentina Goldstein Из-за этого я и потеряла работу. Я напала на неё прямо на собрании её безумных последователей. Всех пришлось забыть. Это был большой скандал.
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Свидетель И это было как... Как ветер. Или как... Как призрак. Но тёмный. И... Я видел его глаза. Сияющие белые глаза.
Репортёр Тёмный ветер... с глазами?
Свидетель Это как тёмная масса. И он нырнул туда. Вниз, под землю.
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Ньют Скамандер [указывая волшебной палочкой на Грейвза] Ревелио.
🧡
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Jacob Kowalski Что привело тебя сюда?
Newt Scamander То же, что и тебя.
Jacob Kowalski Ты пришёл, чтобы взять кредит на открытие пекарни?
Newt Scamander [отвлечённо, ищет своего Ниффлера] Да.
Jacob Kowalski Вот это совпадение!
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Jacob Kowalski Что, чёрт возьми, это было?
Newt Scamander Ничего, что могло бы тебя волновать. А теперь, к сожалению, ты слишком много увидел. Так что, если не возражаешь, просто стой на месте — это быстро кончится.
Jacob Kowalski Угу. Ладно. Да. Хорошо.
[он шлёпает Ньюта чемоданом и убегает]
Jacob Kowalski Извини.
Newt Scamander [держится за голову от боли] Чёрт.
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Jacob Kowalski Кто-нибудь, пожалуйста, объясните, что это за Обскуриал... Обскуриус такой? Пожалуйста?
Porpentina Goldstein Таких не было уже несколько столетий.
Newt Scamander Я встретил одного в Судане три месяца назад. Раньше их было больше, но они всё ещё существуют. Когда волшебники ушли в подполье, а маглы ещё охотились на нас, молодые волшебники и ведьмы иногда пытались подавить свою магию, чтобы избежать преследований. Вместо того чтобы научиться управлять или контролировать свои силы, у них развивалось то, что называлось Обскурой.
Porpentina Goldstein Это нестабильная, неуправляемая тёмная сила, которая вырывается наружу и атакует. А потом исчезает. Обскуриалы долго не живут, да?
Newt Scamander Нет ни одного задокументированного случая, чтобы Обскуриал прожил дольше десяти лет. Та, что я встретил в Африке, была восьмилетней, когда... когда она умерла.
Jacob Kowalski [не верит] Что ты мне говоришь? Сенатор Шоу был убит... ребёнком?
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[первые слова]
Ньют Скамандер [шёпотом к своей сумке] Дугал... успокойся, ну пожалуйста.
[Дугал ворчит]
Ньют Скамандер Это недолго.
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Porpentina Goldstein Госпожа Президент, извините за вмешательство, но это очень важно...
[осматривается, глядя на всех в комнате]
Seraphina Picquery Лучше имейте отличное оправдание для этого вторжения, мисс Голдстайн.
Porpentina Goldstein Есть. Вчера в Нью-Йорк прибыл волшебник с чемоданом, вот этим чемоданом, полным магических существ. И, к сожалению, некоторые из них сбежали.
Seraphina Picquery Он прибыл вчера?
[Тина кивает]
Seraphina Picquery Вы знали уже двадцать четыре часа, что незарегистрированный волшебник выпустил магических зверей в Нью-Йорке, и решаете сообщить нам об этом только после того, как кто-то погиб?
Porpentina Goldstein Кто погиб?
Seraphina Picquery Где этот человек?
[Тина ставит чемодан, открывает его и стучит]
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Newt Scamander Это, местные называют «Падающий ужас».
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🥱
Грин-де-Вальд [насмешливо] Думаешь, ты сможешь меня удержать?
Серафина Пикквари Мы сделаем всё возможное, мистер Грин-де-Вальд.
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Newt Scamander [убирает своего Нюхля в чемодан] В последний раз говорю, вороватая тварь, лапы прочь от того, что тебе не принадлежит.
🧡
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Порпентина Голдстейн [оба запыхались после того, как Скамандер закрутил её и затащил в переулок с помощью палочки] Кто вы?
Ньют Скамандер Извините.
Порпентина Голдстейн Кто вы?
Ньют Скамандер Ньют Скамандер. А вы кто?
Порпентина Голдстейн Что у тебя в чемодане?
Ньют Скамандер Это мой нифлер... Слушай, у тебя что-то на...
[Голдстейн отпрянула, когда он указал ей на лицо]
Порпентина Голдстейн Чёрт побери, почему ты выпустила эту тварь?
Ньют Скамандер Я не хотела. Он неуправляемый. Видишь ли, всё блестящее — он тут как тут.
Порпентина Голдстейн Ты не хотела?
Ньют Скамандер Нет.
Порпентина Голдстейн Ты выбрала худшее время, чтобы выпустить это существо. Мы сейчас в сложной ситуации... Я тебя арестовываю.
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Порпентина Голдстейн Что ты вообще делаешь в Нью-Йорке?
Ньют Скамандер Я пришёл купить подарок на день рождения.
Порпентина Голдстейн Разве нельзя было это сделать в Лондоне?
Ньют Скамандер Нет, в мире есть только один разводчик аппалуза Пафскинов, и он живёт в Нью-Йорке, так что нет.
Порпентина Голдстейн [охраннику у здания МАКУСА] У меня разрешение секции 3-А.
[Ньюту]
Порпентина Голдстейн Слушай, кстати, у нас в Нью-Йорке запрещено разводить магических существ. Мы прикрыли этого типа год назад.
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Jacob Kowalski Я что, сплю? Я устал. Я ведь в банк так и не пошёл. Это всё какой-то большой кошмар, да?
Porpentina Goldstein Для нас обоих, мистер Ковальски.
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Percival Graves [после того, как Криденс и его Обскурус, казалось бы, были убиты президентом Пиккери и другими аврорами] Криденс. Вы, дураки. Вы осознаёте, что вы натворили?
Seraphina Picquery Обскуриал был уничтожен по моему приказу, мистер Грейвз.
Percival Graves Да. И история обязательно это отметит, мадам президент. То, что произошло сегодня вечером, было неправильно.
Seraphina Picquery Он ответственен за смерть маггла. Он поставил под угрозу сокрытие нашего сообщества. Он нарушил один из наших самых священных законов...
Percival Graves Закон, из-за которого мы роемся, как крысы в канаве. Закон, который требует скрывать нашу истинную сущность. Закон, который заставляет нас трястись от страха, чтобы не быть раскрытыми. Я спрашиваю вас, мадам президент. Я спрашиваю всех вас... кого защищает этот закон? Нас?
[показывая вверх, обозначая магглов]
Percival Graves Или их? Я больше не собираюсь преклонять колени.
[попытка уйти]
Seraphina Picquery Авроры, прошу вас изъять у мистера Грейвза волшебную палочку и сопроводить его обратно...
[перед Грейвзом появляется щит, который не даёт ему уйти]
Seraphina Picquery [Грейвз использует магию, чтобы отключить щит и блокировать, а затем атаковать авроров заклинаниями; несмотря на численное превосходство врагов, он выводит их из строя по одному]
[Ньют выпускает своего Скользящего Зла, который удаётся усмирить Грейвза и взять его в заложники]
Porpentina Goldstein Акцио!
[волшебная палочка Грейвза летит к ней]
Newt Scamander [нацеливает палочку на Грейвза] Ревелио.
[лицо Грейвза медленно меняется на лицо Геллерта Грин-де-Вальда, доказывая, что он на самом деле Грин-де-Вальд в маскировке]
Grindelwald [когда Пиккери подходит к нему] Думаешь, сможешь меня удержать?
Seraphina Picquery Мы постараемся, мистер Грин-де-Вальд.
Grindelwald [когда его выводят авроры; обращаясь к Ньюту] Мы чуть-чуть умрём?
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Queenie Людей проще всего понять, когда им больно.
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[Криденс только что раскрыл, что он — носитель Обскуруса, разрушив стены, чем шокировал Грейвса]
Percival Graves Криденс. Я должен извиниться перед тобой.
Credence Barebone Я доверял тебе. Я думал, ты мой друг. Я думал, ты другой.
Percival Graves Ты можешь это контролировать. Криденс.
Credence Barebone [мрачно] Думаю, я не хочу, мистер Грейвс.
[С нечеловеческим рыком Криденс превращается в Обскуруса и сеет хаос по всему Нью-Йорку]
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[Ньют и Тина прощаются в гавани Нью-Йорка]
Ньют Скамандер Ну... вот и всё...
Порпентина Голдштейн [смеясь] Да, правда?
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Seraphina Picquery Я не потерплю нотаций от человека, который упустил Геллерта Грин-де-Вальда из рук.
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Seraphina Picquery Я уже ясно обозначила твоё место здесь, мисс Голдстайн.
Porpentina Goldstein Да, госпожа президент. Но я...
Seraphina Picquery Ты больше не аврор.
Porpentina Goldstein Нет, госпожа президент, но...
Seraphina Picquery Голдстайн.
Porpentina Goldstein Произошёл небольшой...
Seraphina Picquery Этим отделом сейчас занимаются дела куда более важные. Уходи.
Porpentina Goldstein Да, мадам.
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Porpentina Goldstein Мерси Льюис, что это?
Newt Scamander Не волнуйся. Это муртлап.
Porpentina Goldstein Что у тебя там ещё?
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Порпентина Голдстайн Не могу поверить, что ты не забыл этого человека. Если будет расследование, меня сдадут.
Ньют Скамандер Почему меня должны сдать? Я тот, кто...
Порпентина Голдстайн Мне нельзя приближаться к Вторым Салемерам.
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Langdon Shaw Это Мэри Лу Барбоун из Общества по охране Нового Салема. И у неё для вас большая история.
Shaw Senior О, правда?
Langdon Shaw По всему городу творятся странные вещи. Люди, стоящие за этим, не такие, как мы с тобой. Это колдовство. Разве ты не видишь?
Shaw Senior Лэнгдон.
Langdon Shaw Она не хочет денег.
Shaw Senior Значит либо её история ни о чём, либо она врёт насчёт оплаты. Никто не отдаёт что-то ценное просто так, Лэнгдон.
Mary Lou Вы правы, мистер Шоу. То, чего мы хотим, куда ценнее денег. Это ваше влияние. Миллионы людей читают ваши газеты, и им нужно знать об этой опасности.
Langdon Shaw Эти сумасшедшие происшествия в метро. Просто посмотрите на фотографии.
Shaw Senior Я бы хотел, чтобы вы с вашими друзьями ушли.
Langdon Shaw Нет. Послушайте, вы... вы упускаете суть. Просто взгляните на доказательства!
Shaw Senior Правда?
Henry Shaw Jnr Лэнгдон. Послушай отца и просто уйди. И... забери этих уродов с собой.
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Newt Scamander [обсуждают желание Джейкоба открыть пекарню] Ну и как, одобрили тебе кредит?
Jacob Kowalski Нет. У меня нет залога. Видимо, слишком долго прослужил в армии. Не знаю.
Newt Scamander Ты воевал на войне?
Jacob Kowalski Конечно, я воевал. Все воевали. Ты не воевал?
Newt Scamander Я в основном работал с драконами. Украинские Железногрудые. Восточный фронт.
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Newt Scamander Почему ты решил стать пекарем?
Jacob Kowalski Ну, эээ... потому что я умираю на этой консервной фабрике. Все там умирают. Это просто выжимает из тебя всю жизнь. Тебе нравится консервированная еда?
Newt Scamander Нет.
Jacob Kowalski Да я тоже не люблю. Вот почему я хочу печь пирожные. Знаешь, это делает людей счастливыми.
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Newt Scamander Мерлин борода.
Madam Ya Zhou Вы знаете, какое из ваших созданий было виновато, мистер Скамандер?
Newt Scamander Ни одно создание этого не сделало. Не притворяйтесь. Вы должны знать, что это было. Посмотрите на следы. Это был Обскурус.
Seraphina Picquery Вы заходите слишком далеко, мистер Скамандер. В Америке нет Обскуриала. Изъять этот чемодан, Грейвс.
Newt Scamander [Грейвс вызывает свой чемодан] Подождите, нет. Верните его.
Seraphina Picquery Арестуйте их.
Newt Scamander [он, Тина и Джейкоб магически связаны] Не причиняйте вреда этим созданиям. Пожалуйста. Вы не понимаете. Там нет ничего опасного. Ничего.
Seraphina Picquery Мы сами в этом разберёмся. Отведите их в камеры.
Newt Scamander [их уводят] Не трогайте этих существ. Там нет... там нет ничего опасного. Пожалуйста, не причиняйте вреда моим созданиям. Они не опасны! П-пожалуйста! Они не опасны! Они не опасны!
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Mary Lou [толпе] По городу бродит нечто, сеет разрушения и затем *исчезает* бесследно!
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[Одна из тварей Ньюта спасает Тину из камеры смертников, затем летает, блокируя заклинания преследующих авроров]
Портенна Голдстейн [бегут] Что это за штука?
Ньют Скамандер [тоже бежит] Скользящий Ужас!
Портенна Голдстейн [смеётся] Ну, мне он нравится!
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Newt Scamander [Ньют поймал своего Нифлера с помощью заклинания, которое заставляет его прилипнуть к "желеобразному" окну. Сейчас Ньют отрывает Нифлера от окна] Одного поймал...
[отрывает Нифлера как раз в тот момент, когда прибывает полиция "магглов"]
Newt Scamander Осталось двое!
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British Envoy Скамандер?
Newt Scamander О, здравствуйте, министр.
Momolou Wotorson Тесей Скамандер? Герой войны?
British Envoy Нет. Это его младший брат. А ты что делаешь в Нью-Йорке?
Newt Scamander О, я пришёл купить Апалуозу Пафскейна, сэр.
British Envoy Понятно. А на самом деле зачем ты здесь?
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Серафина Пиквари [с копией New York Ghost] Международная конфедерация собирается направить делегацию. Они считают, что это связано с атаками Грин-де-Вальда в Европе.
Персиваль Грейвз Я был там. Это чудовище. Ни один человек не мог бы сделать то, на что способна эта тварь, мадам Президент.
Серафина Пиквари Что бы это ни было, одно ясно: это нужно остановить. Оно терроризирует магглов. А когда магглы боятся, они нападают. Это может привести к разоблачению. Это может привести к войне.
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Mr. Abernathy Голдштейн?
[Тина прячется под столом]
Mr. Abernathy Где она? Где она? Голдштейн! Голдштейн?
[она выходит]
Mr. Abernathy Ты опять влезла в расследование? Где ты была?
Porpentina Goldstein Что?
Mr. Abernathy Откуда она тебя подобрала?
Newt Scamander Я?
Mr. Abernathy Ты опять выслеживала тех второсалемитов?
Porpentina Goldstein Конечно, нет, сэр.
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Percival Graves Есть новости?
Credence Barebone Я всё ещё ищу.
Percival Graves Ммм.
Credence Barebone Мистер Грейвс, если бы я знал, девочка это или мальчик...
Percival Graves Моё видение показало только огромную силу ребёнка. Ему или ей не больше десяти. Я видел этого ребёнка рядом с вашей матерью. Её я видел очень чётко.
Credence Barebone Это может быть кто угодно из сотен...
Percival Graves Есть кое-что ещё. То, о чём я не сказал. Я видел тебя рядом со мной в Нью-Йорке. Ты тот, кто заслужит доверие этого ребёнка. Ты — ключ. Я видел это. Ты хочешь попасть в волшебный мир. Я тоже хочу этого, Криденс. Хочу этого для тебя. Так что найди ребёнка. Найди ребёнка, и мы все будем свободны.
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Credence Barebone Ты думаешь, я — урод?
Percival Graves Нет. Я думаю, ты очень особенный молодой человек, иначе я бы не просил тебя помочь мне, не так ли?
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Percival Graves Интересно, что вы можете мне рассказать об этом, мистер Скамандер.
[он вызывает Обскуруса из защитного капсулы Ньюта]
Newt Scamander [обращаясь к Тине] Это Обскурус. Но он не такой, каким вы его представляете. Я сумел отделить его от суданской девочки, когда пытался её спасти. Я хотел забрать его домой, чтобы изучить. Но вне неё он не может выжить. Он никому не причинит вреда, Тина.
Percival Graves Так он бесполезен без носителя?
Newt Scamander Бесполезен? *Бесполезен*? Это паразитическая, магическая сила, которая убила ребёнка. Для чего, черт побери, ты собираешься её использовать?
Percival Graves Ты никого не обманешь, мистер Скамандер. Ты привёз этого Обскуруса в Нью-Йорк в надежде вызвать массовый хаос, нарушить Статут о секретности и раскрыть магический мир.
Newt Scamander Ты знаешь, что он никому не причинит вреда. Ты это знаешь.
Percival Graves Следовательно, ты виновен в измене своим соратникам-волшебникам и приговариваешься к смертной казни. Мисс Голдстейн, которая помогала тебе...
Newt Scamander Нет, она ни в чём не виновата.
Percival Graves ...получает такой же приговор.
[для авроров в комнате]
Percival Graves Исполните это немедленно. Я сам сообщу президенту Пиккери.
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Newt Scamander Спокойная жизнь для меня с этого момента. Обратно в Министерство, сдать рукопись.
Porpentina Goldstein Я присмотрю за ней. Фантастические твари и где они обитают.
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Heinrich Eberstadt Наши американские друзья допустили нарушение Статута секретности, которое грозит раскрыть нас всех.
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Криденс Бербоун Прости, мама...
Мэри Лу [сдержанно в гневе] Я не твоя мама! Твоя мать была злой, ненормальной женщиной!
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Newt Scamander Итак, мисс Голдстайн, думаю, мистеру Ковальски не помешает лечь пораньше. К тому же, нам с вами завтра рано вставать, чтобы найти моего Нифлера, так что...
Queenie Что такое Нифлер?
Porpentina Goldstein Не спрашивай.
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Porpentina Goldstein [взвизгивает, когда угрожающие волны смертельного зелья вокруг подвешенного кресла усиливаются] Мистер Скамандер!
Newt Scamander Н-Н-Не паникуйте.
Porpentina Goldstein Что ты предлагаешь мне делать вместо этого?
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Newt Scamander [с трудом прощается в конце] Ну... это было, эмм...
Porpentina Goldstein А разве нет?
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Newt Scamander [имеется в виду демигиз] Его зрение основано на вероятностях, поэтому он может предвидеть наиболее вероятное ближайшее будущее.
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