[последние реплики]

[Джейкоб Ковальски теперь владеет собственной пекарней «Ковальски». Его окружают выпечка, напоминающая волшебных существ, с которыми он встретился в путешествии с Ньютом Скамандером]

Женщина-клиентка в пекарне Откуда у тебя такие идеи, мистер Ковальски?

Джейкоб Ковальски Не знаю. Правда, не знаю.

[смеётся]

Джейкоб Ковальски Они просто приходят. Вот, держи. Не забудь это. Приятного. Эй! Хендри.

[передаёт сотруднику ключи]