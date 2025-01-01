Newt Scamander[Ньют переключает защёлку чемодана на «Немагловский» режим]
Customs Official[Таможенник открывает чемодан Ньюта, и мы видим его одежду]
Customs OfficialДобро пожаловать в Нью-Йорк.
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Jacob Kowalski[кричит Ньюту, держа в руках яйцо, которое Ньюта потерял]Эй! Мистер Англичанин! Кажется, у тебя яйцо вылупляется.
[Ньют тянет Джейкоба вперёд своей палочкой и переносит их в уединённое место]
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Jacob Kowalski[вот-вот потеряет память]Эй. Это к лучшему. Да. Я-я... меня здесь вообще не должно было быть. Я не должен был знать... ни-ничего из этого. Все знают, что Ньюта я тут просто терпел, потому что... Эй, Ньют, почему ты меня терпел?
Newt ScamanderПотому что ты мне нравишься. Потому что ты мой друг. И я никогда не забуду, как ты мне помог, Джейкоб.
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[из трейлера]
Порпентина ГолдстайнМистер Скамандер, вы что-нибудь знаете о волшебном сообществе в Америке? Мы не любим, когда всё идёт наперекосяк.
Newt ScamanderЯ кое-что знаю. Например, что у вас довольно отсталые законы по поводу отношений с магглами... Что с ними нельзя дружить, нельзя жениться — что мне кажется немного абсурдным.
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Newt Scamander[Джейкобу и Куини]Вы двое — туда. И постарайтесь не быть слишком предсказуемыми.
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Seraphina PicqueryОн был ответственен за смерть маггла. Он поставил под угрозу существование нашего сообщества. Он нарушил один из наших самых священных законов...
Percival GravesЗакон, который заставляет нас красться, как крысы в сточной канаве! Закон, который требует скрывать нашу истинную сущность! Закон, который приказывает тем, кто под его властью, трястись от страха, чтобы не быть раскрытыми! Скажите мне, мадам Президент, скажите все вы... Кого защищает этот закон? Нас? Или их?
[звенит дверной звонок, Джейкоб оборачивается и видит привлекательную женщину. Это Квини, которая поворачивается и улыбается ему. Хотя все его воспоминания о ней должны быть стерты, в его глазах мелькает что-то похожее на узнавание. Он тянется к шее, где его укусил Мертлап, и улыбается]
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Порпентина Голдстейн[после того, как она и Ньюта поймали зверя]Скажи правду. Это всё, что вылезло из чемодана?
Newt ScamanderЯ встретил одного в Судане три месяца назад. Раньше их было больше, но они всё ещё существуют. Когда волшебники ушли в подполье, а маглы ещё охотились на нас, молодые волшебники и ведьмы иногда пытались подавить свою магию, чтобы избежать преследований. Вместо того чтобы научиться управлять или контролировать свои силы, у них развивалось то, что называлось Обскурой.
Porpentina GoldsteinЭто нестабильная, неуправляемая тёмная сила, которая вырывается наружу и атакует. А потом исчезает. Обскуриалы долго не живут, да?
Newt ScamanderНет ни одного задокументированного случая, чтобы Обскуриал прожил дольше десяти лет. Та, что я встретил в Африке, была восьмилетней, когда... когда она умерла.
Jacob Kowalski[не верит]Что ты мне говоришь? Сенатор Шоу был убит... ребёнком?
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[первые слова]
Ньют Скамандер[шёпотом к своей сумке]Дугал... успокойся, ну пожалуйста.
Percival GravesДа. И история обязательно это отметит, мадам президент. То, что произошло сегодня вечером, было неправильно.
Seraphina PicqueryОн ответственен за смерть маггла. Он поставил под угрозу сокрытие нашего сообщества. Он нарушил один из наших самых священных законов...
Percival GravesЗакон, из-за которого мы роемся, как крысы в канаве. Закон, который требует скрывать нашу истинную сущность. Закон, который заставляет нас трястись от страха, чтобы не быть раскрытыми. Я спрашиваю вас, мадам президент. Я спрашиваю всех вас... кого защищает этот закон? Нас?
Percival GravesЕсть кое-что ещё. То, о чём я не сказал. Я видел тебя рядом со мной в Нью-Йорке. Ты тот, кто заслужит доверие этого ребёнка. Ты — ключ. Я видел это. Ты хочешь попасть в волшебный мир. Я тоже хочу этого, Криденс. Хочу этого для тебя. Так что найди ребёнка. Найди ребёнка, и мы все будем свободны.
Percival GravesНет. Я думаю, ты очень особенный молодой человек, иначе я бы не просил тебя помочь мне, не так ли?
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Percival GravesИнтересно, что вы можете мне рассказать об этом, мистер Скамандер.
[он вызывает Обскуруса из защитного капсулы Ньюта]
Newt Scamander[обращаясь к Тине]Это Обскурус. Но он не такой, каким вы его представляете. Я сумел отделить его от суданской девочки, когда пытался её спасти. Я хотел забрать его домой, чтобы изучить. Но вне неё он не может выжить. Он никому не причинит вреда, Тина.