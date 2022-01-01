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Нил Стьюк
Нил Стьюк
Neil Stuke
О персоне
Фильмография
Нил Стьюк
Neil Stuke
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Дата рождения
22 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Кент, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Нила Стьюка
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Фильмография Нила Стьюка
Gateway to the West
боевик, исторический
2022, Венгрия
0.0
Человек с дождем в ботинках
драма, мелодрама, комедия
1998, Испания / Франция / Великобритания / Германия / США
6.0
Столетие
драма, мелодрама
1993, Великобритания
6.0
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