HarryИдеала не существует. Всегда будут трудности. Просто нужно выбрать, с кем ты хочешь с ними бороться.
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Brooke DaltonВозможно, да? Возможно, ты можешь встретить кого-то идеального для себя, даже если ты уже с другим человеком.
Nick VaughanНет, нет, смотри, если ты с кем-то связан, ты не позволяешь себе искать совершенство в ком-то другом.
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Nick VaughanА в конце вечера ты захочешь сказать кое-что, но не надо. Не порть момент. Это не то, чего она уже не знает. Просто поцелуй её. Пожелай удачи. И, эээ... поблагодари её. Поблагодари за то, что показала тебе — в этой жизни можно любить больше, чем одного человека.
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HarryНельзя позволять тем, кого любишь, решать, как любить.
Nick VaughanУ нас вроде как есть. Несколько лет назад эти уличные таксофоны превратили в машины времени. Берёшь трубку, набираешь 1993, и тебе отвечает житель Нью-Йорка, рассказывая, что происходило на этом углу 20 лет назад. Забавно.
Brooke DaltonМне даже не нужно звонить так далеко. Мне просто нужно позвонить вчера.