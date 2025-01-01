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Киноафиша Фильмы Прежде чем мы расстанемся Цитаты из фильма Прежде чем мы расстанемся

Цитаты из фильма Прежде чем мы расстанемся

Harry Идеала не существует. Всегда будут трудности. Просто нужно выбрать, с кем ты хочешь с ними бороться.
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Brooke Dalton Возможно, да? Возможно, ты можешь встретить кого-то идеального для себя, даже если ты уже с другим человеком.
Nick Vaughan Нет, нет, смотри, если ты с кем-то связан, ты не позволяешь себе искать совершенство в ком-то другом.
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Nick Vaughan А в конце вечера ты захочешь сказать кое-что, но не надо. Не порть момент. Это не то, чего она уже не знает. Просто поцелуй её. Пожелай удачи. И, эээ... поблагодари её. Поблагодари за то, что показала тебе — в этой жизни можно любить больше, чем одного человека.
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Harry Нельзя позволять тем, кого любишь, решать, как любить.
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Nick Vaughan Мы любим тех, кого любим. Отстой.
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Nick Vaughan Боже. Почему любое решение всегда кажется слишком мелким, чтобы быть самым важным в твоей жизни?
Brooke Dalton Не знаю, но иногда просто нужно сделать выбор и прыгнуть.
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Brooke Dalton Мне не нужно знать своё будущее. Я всё равно буду его проживать.
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Brooke Dalton А что, если он любит её больше?
Nick Vaughan Я бы сказал, что это маловероятно.
Brooke Dalton Возможно, да? Возможно, ты можешь встретить кого-то идеального для себя, даже если ты с кем-то другим.
Nick Vaughan Я думаю, если ты с кем-то по-настоящему, ты не позволяешь себе искать совершенство в другом.
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Brooke Dalton Бегать — это просто.
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Brooke Dalton Как может одна из худших ночей в моей жизни быть одновременно и одной из лучших?
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Danny Я продал почку, чтобы это достать. Ну, она была не моя, но что я скажу шлюхе, когда она проснётся?
Nick Vaughan Дэнни!
[Брук смеётся]
Danny *Шучу!* Она не проснётся.
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Brooke Dalton Ник...
Nick Vaughan Да?
Brooke Dalton Прости за всё, что я сказала раньше. Наверное, я немного себя защищала.
Nick Vaughan Что значит «защищала»?
Brooke Dalton Ну... Жёстко. Жестоко.
Nick Vaughan Сложно.
Brooke Dalton Ладно.
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Brooke Dalton Ты стоишь тысячи Колей.
Nick Vaughan А как же триллион?
Brooke Dalton Он был высоким.
[Ник фыркает]
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Brooke Dalton Я слышала, ты играешь и тебе это нравится. Помнишь?
Nick Vaughan Похоже, это чувство не взаимно.
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Tyler Надеюсь, я был полезен.
Nick Vaughan Очень.
Brooke Dalton Думаю, ему нужна благодарность.
Nick Vaughan Обнимашки? Большой поцелуй?
Tyler По-моему, были слова «щедрое вознаграждение».
Nick Vaughan Понял. Принимаете кредитки?
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Brooke Dalton Нам нужна машина времени.
Nick Vaughan У нас вроде как есть. Несколько лет назад эти уличные таксофоны превратили в машины времени. Берёшь трубку, набираешь 1993, и тебе отвечает житель Нью-Йорка, рассказывая, что происходило на этом углу 20 лет назад. Забавно.
Brooke Dalton Мне даже не нужно звонить так далеко. Мне просто нужно позвонить вчера.
Nick Vaughan Ну, попробуем.
[имитация звуков набора номера]
Nick Vaughan Бип буп бо бо бип буп буп пуп Что бы ты себе сказала?
Brooke Dalton Брук? Это ты... из будущего.
[улыбаясь]
Brooke Dalton Она мне не верит.
Nick Vaughan Конечно, надо сказать ей что-то секретное. Что-то, что знаете только вы двое.
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Nick Vaughan Ты умеешь читать и считать, как ты таксист?
🧡
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Nick Vaughan Чёрт, копы не помогают!
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Brooke Dalton Ты влюбляешься в женщину, которая тебя заслуживает, и она тебе доверяет.
Nick Vaughan Ну... если бы мне когда-нибудь так повезло. Я бы точно не собирался её подводить.
[короткая пауза]
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Nick Vaughan Если мы найдём твою сумочку, я смогу тебя домой проводить. Это сделает меня героем.
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Brooke Dalton Тебе когда-нибудь казалось... что где-то глубоко в душе ты чувствуешь — кто-то сыграет важнейшую роль в твоей жизни?
Nick Vaughan Да.
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Brooke Dalton Мне кажется, что мы встретились на Гранд-Сентрал не случайно. Мы должны были найти друг друга.
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Brooke Dalton Я уверенна, мой муж очень оценит твою помощь. Это невероятно щедро с твоей стороны!
Nick Vaughan Тебе не нужно было этого делать.
[тихо посмеивается про себя]
Brooke Dalton Что?
[кажется, не понимает]
Nick Vaughan Про мужа.
Brooke Dalton Ну... я не хотела тебе не доверять. Просто ты такой добрый!
Nick Vaughan ...Добрый.
[размышляет, ухмыляясь]
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Brooke Dalton Это... сложно.
Nick Vaughan Понял.
Brooke Dalton Что это должно значить?
Nick Vaughan Да... это не ракетостроение.
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Brooke Dalton Ты правда хочешь узнать своё будущее?
Nick Vaughan [цокает языком] Возможно, и нет.
Brooke Dalton Ты работаешь музыкантом, пока у тебя не отвалятся губы. Ты — легенда. У тебя...
Nick Vaughan Мазерати?
Brooke Dalton ...собака!
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Nick Vaughan Ник Воэн, Брук Далтон: Надо идти, шлюхи пришли.
Nick Vaughan Нам, наверное, не стоит ничего трогать в этой комнате.
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Nick Vaughan Расскажи мне про эти работы. Это сделал твой знаменитый лондонский художник?
Brooke Dalton Ооо хо-хо...
[смеётся]
Brooke Dalton Ну как ты узнал?
Nick Vaughan Ну... видно, что чтобы это оценить, нужно хорошо разбираться в искусстве.
Brooke Dalton [смеётся] Ты — п#здец. Знаешь, что самое интересное в отельном искусстве? Не само искусство, понятно. А то, что за ним стоит.
Nick Vaughan Что, как сейф?
Brooke Dalton Нет.
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Nick Vaughan Ты точно в порядке?
Brooke Dalton У меня украли сумку.
Nick Vaughan У меня есть около восьмидесяти баксов. Как далеко тебе ехать?
Brooke Dalton Ты мне не поможешь.
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Nick Vaughan Так что ты хочешь... может, в гостиницу сгоняем?
Brooke Dalton Извините?
Nick Vaughan Нет. Не... не...
[смущённо смеётся]
Nick Vaughan Чёрт. Не для нас. Для тебя!
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Nick Vaughan Хочешь со мной... на небольшое приключение?
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Nick Vaughan Но тогда ты бы меня и не встретил.
Brooke Dalton Я всё ещё не решила, хорошо это или плохо.
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Nick Vaughan Ник Воэн, Брук Далтон: Надо идти, проститутки пришли.
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