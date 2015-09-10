Неаполитанские истории, 2015

Трое главных героев олицетворяют собой три поколения людей, живущих в Неаполе, городе с богатой историей. Его прошлое - это 80-летний Антонио. Старик предпочитает уединенную жизнь, однако время от времени и ему хочется простых человеческих радостей. Настоящее Неаполя - 50-летний Джиджино, плут и поэт, который перебивается продажей наркотиков и мелкими кражами. Но есть у итальянского города и будущее - помощник бакалейщика Марко, которому совсем недавно исполнилось 18 лет. Со свойственной юности пылкостью парень мечтает о славе и ищет свое место среди других обитателей Баньоли - индустриального квартала, в котором проживают герои фильма.