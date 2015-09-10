Неаполитанские истории, 2015

Трое главных героев олицетворяют собой три поколения людей, живущих в Неаполе, городе с богатой историей. Его прошлое - это 80-летний Антонио. Старик предпочитает уединенную жизнь, однако время от времени и ему хочется простых человеческих радостей. Настоящее Неаполя - 50-летний Джиджино, плут и поэт, который перебивается продажей наркотиков и мелкими кражами. Но есть у итальянского города и будущее - помощник бакалейщика Марко, которому совсем недавно исполнилось 18 лет. Со свойственной юности пылкостью парень мечтает о славе и ищет свое место среди других обитателей Баньоли - индустриального квартала, в котором проживают герои фильма.
Три поколения, три яркие истории обитателей Баньоли — крупного индустриального квартала Неаполя.
Джиджино, ловкий 50-летний живчик, передвигающийся по району исключительно бегом и с увесистым рюкзаком за спиной, пристает со стихотворными экспромтами к посетителям ресторанов. Его отцу 80, но все так же ищет простых человеческих радостей: подбивает домработницу-украинку на стриптиз, мурлычит оперные арии из своей молодости и бережно хранит коллекцию футбольных сувениров, связанных с Марадоной.
Третьему герою фильма, магазинному разносчику Марко, всего 18, и он только ищет себя в мире, сплетенном из историй уличных музыкантов и художников, монахинь и преступников, мигрантов и отчаянных домохозяек.