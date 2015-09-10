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Неаполитанские истории Неаполитанские истории
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Bagnoli Jungle

Неаполитанские истории, 2015

2015 / Италия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трое главных героев олицетворяют собой три поколения людей, живущих в Неаполе, городе с богатой историей. Его прошлое - это 80-летний Антонио. Старик предпочитает уединенную жизнь, однако время от времени и ему хочется простых человеческих радостей. Настоящее Неаполя - 50-летний Джиджино, плут и поэт, который перебивается продажей наркотиков и мелкими кражами. Но есть у итальянского города и будущее - помощник бакалейщика Марко, которому совсем недавно исполнилось 18 лет. Со свойственной юности пылкостью парень мечтает о славе и ищет свое место среди других обитателей Баньоли - индустриального квартала, в котором проживают герои фильма.

  • Оригинальное название картины - Bagnoli Jungle (“Джунгли Баньоли”). 
  • Фильм создан в псевдодокументальном стиле. Это излюбленный прием режиссера “Неаполитанских историй” Антонио Капуано - его картины как будто сняты на любительскую камеру.
  • Актер Марко Греко уже не в первый раз сотрудничает с Антонио Капуано: ранее он снимался в его картине “Война Марио”. Роль Марио стала для Марко Греко дебютом в большом кино.
  • Анджела Пагано ранее исполнила роль Мариеллы в криминальной драме “Красная луна”, снятой Антонио Капуано в 2001 году.

Три поколения, три яркие истории обитателей Баньоли — крупного индустриального квартала Неаполя.

Джиджино, ловкий 50-летний живчик, передвигающийся по району исключительно бегом и с увесистым рюкзаком за спиной, пристает со стихотворными экспромтами к посетителям ресторанов. Его отцу 80, но все так же ищет простых человеческих радостей: подбивает домработницу-украинку на стриптиз, мурлычит оперные арии из своей молодости и бережно хранит коллекцию футбольных сувениров, связанных с Марадоной.

Третьему герою фильма, магазинному разносчику Марко, всего 18, и он только ищет себя в мире, сплетенном из историй уличных музыкантов и художников, монахинь и преступников, мигрантов и отчаянных домохозяек.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 20 апреля 2017
Премьера в мире 10 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Антонио Капуано
В ролях
Луиджи Атрриче
Антонио Казагранде
Марко Гриеко
Анджела Пагано
Анджела Пагано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неаполитанские истории 2 постера
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Неаполитанские истории смотреть онлайн

Неаполитанские истории
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