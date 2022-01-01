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Антонелла Аттили
Антонелла Аттили
Antonella Attili
О персоне
Фильмография
Антонелла Аттили
Antonella Attili
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Дата рождения
3 апреля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Антонелла Аттили
Родился 3 апреля 1963 года. Рим, Италия.
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Фильмография Антонелла Аттили
Рождественский ужин
комедия
2016, Италия
4.0
Снег
драма
2013, Италия
7.0
Солино
комедия, драма
2002, Германия
7.0
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