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Киноафиша Рецензии «Снег»: Рецензия Киноафиши

«Снег»: Рецензия Киноафиши

7 октября 2016 00:00
«Снег»: Рецензия Киноафиши
Двое в дороге

Проезжая по горной заснеженной Италии, Донато становится свидетелем того, как из машины прямо на дорогу выталкивают девушку. Герой решает выручить симпатичную незнакомку, подвозит ее и позже начинает понимать, что та впуталась в какую-то криминальную историю, и за ней, скорее всего, охотятся. Но и у самого Донато тоже есть не одна тайна. Так начинается новая картина итальянца Стефано Инчерти “Снег”, снятая в жанре роуд-муви.

Кадр из фильма “Снег”
Кадр из фильма “Снег”

Впрочем, соблюдены каноны и драмы, и неплохого детектива, которые разбивают керуаковский мотив дороги: ведь едут-то герои неизвестно куда. Однако это не путешествие ради путешествия - дорога то заводит их в санаторий для психически больных людей, то петляет по кладбищам. И при этом - никаких круглосуточных разговоров по душам, как обязательно произошло бы в книге какого-нибудь битника.

Кадр из фильма “Снег”
Кадр из фильма “Снег”

Фильм удивительно тихий - но молчание и скупые диалоги (герои даже не задают друг другу вопросов) помогает лучше прорисовать ситуацию. Так, Донато (Роберто Де Франческо) - не просто погруженный в себя человек: за его молчанием сосредоточенностью скрывается загадка и, как бы позже выясним, отчаяние и страх за близкого человека. Героиня, представившаяся Норой (сыграла Эстер Алиша), - скорее всего, принадлежит одной из местных банд, от которой решила скрыться - а может быть, девушка просто решила начать честную жизнь. Однако если так, то компанию для этого она выбрала странную: посмотрев тайком чемодан своего спутника, Нора обнаруживает газетную вырезку, из которой понимает, что тот украл из банка крупную сумму.

Кадр из фильма “Снег”
Кадр из фильма “Снег”

И здесь Инчерти принимает ответственное решение усилить детективность и нарастить психологичность сюжета - втягивает Донато, в новый криминальный круг. К поискам таинственного сокровища о всем кладбищам северной Италии добавляется еще и побег от преследователей Норы. Тем временем героиню ставят в ситуацию морального выбора, буквально выражающуюся в дилемме “предать или не предать” - за эти несколько дней между персонажами успела возникнуть теплота. И к моменту кульминации на карту будет поставлена и зарождающаяся любовь, и даже чья-то жизнь - довольно сильная финальная точка.

Кадр из фильма “Снег”
Кадр из фильма “Снег”

Александра Подольникова

В российском прокате с 6 октября.

Расписание и покупка билетов на фильм “Снег”

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